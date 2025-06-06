"Через матюки": в осередку НСЖУ хочуть позбавити Шевченківської премії поета Іздрика, деталі

Голова Дрогобицького осередку Національної спілки журналістів Степан Яким закликав засудити поета Юрія Іздрика і позбавити його Шевченківської премії. Причиною є наявність лайки у віршах, через що його назвали "ворожим елементом".

Related video

Про це повідомив дрогобичанин, член Дрогобицького осередку НСЖУ Андрій Юркевич.

За його словами, 6 червня відбулося засідання Дрогобицького осередку НСЖУ в честь Дня журналіста. Під час нього голова Степан Яким зачитав звернення щодо Юрія Іздрика.

"Після коротких вітань голова осередку Степан Яким зачитав звернення, в якому нас закликали засудити поета Юрія Іздрика як "ворожий елемент" і підтримати ініціативу щодо позбавлення його Шевченківської премії. Причина? Бо в його віршах є матюки. Серйозно. Вірші — з матюками. Це, виявляється, достатньо, щоб виносити на обговорення питання про "ворожість". Голова осередку обурився, що лауреат такої поважної премії дозволяє собі таке. І запропонував всім присутнім підтримати звернення", — розповів Андрій Юркевич.

З усіх присутніх лише двоє людей були проти підтримки цього звернення, включно з Андрієм Юркевичем.

"Далі я покинув засідання. У мене було відчуття, ніби я потрапив у театр абсурду. Такий собі 1937-й, тільки без шинелей. Влаштували судилище над поетом за те, що його творчість не вкладається в рамки чийогось "естетичного смаку", — зазначив він.

Андрій Юркевич заявив, що не хоче бути частиною цієї структури та покидає членство осередку НСЖУ.

Зазначимо, що Юрій Іздрик став переможцем Шевченківської премії 2025. Його визнали кращим у номінації "Література" за книгу поезій "Колекція", видану у 2023 році.

Що відомо про Юрія Іздрика

Юрій Іздрик — український поет, прозаїк та художник "Станіславського феномену", автор журналу "Четвер". Працює у напрямку постмодерну. Народився у Калуші, що на Івано-Франківщині. Автор повісті "Острів КРК", поетичної збірки "Станіслав і 11 його визволителів", романів "Воццек", "Подвійний Леон", збірки есеїв "Флешка", "Флешка-2GB", "Таке", "Underwor(l)d", "Іздрик. Ю", "Після прози", "AB OUT", "Календар любові".

"Колекція" — книга поезій, видана у Чернівцях у 2023 році. До збірки увійшли вибрані вірші Юрія Іздрика, які упродовж останніх років у Facebook отримали понад 600 вподобайок. Книга проілюстрована графічними роботами поета з 1990-х років, оригінали яких розійшлися приватними та інституційними колекціями. Для цього видання Іздрик власноруч створив репродукції цих творів.

Юрія Іздрика на Шевченківську премію висунуло видавництво "Meridian Czernowitz".

Нагадаємо, видавництво "Абрикос" обурив той факт, що письменниця Юліанна Караман презентувала книгу російською, а також репостила дописи читачів із РФ. Видавництво позбавиться книжок "Будиночок мрії", які йому належать, а також припинить співпрацю із авторкою.

Фокус також писав, що українське видавництво КСД втрапило у скандал через анонс новинки — книжки авторки Софі Ларк, яка надихається російською мафією та написала роман про майже повну тезку першої леді Олени Зеленської. Після хвилі критики, яку спочатку намагалися блокувати, видавці заявили, що не є цензорами.