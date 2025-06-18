Умерла Наталья Тенякова, баба Шура из культового фильма "Любовь и голуби"
Актрисе было 80 лет. За свою жизнь она сыграла множество ролей в театре, но прославилась благодаря иронической комедии 1985 года. Своего мужа, известного актера Сергея Юрского, Тенякова пережила на шесть лет.
Причиной смерти Натальи Теняковой, сыгравшей бабу Шуру в фильме "Любовь и голуби", стала острая сердечная недостаточность. Актриса умерла ночью 18 июня во сне, пишет Novaya Gazeta.
О смерти Теняковой утром 18 июня сообщили в МХТ имени Чехова. В театре артистку назвали "столпом труппы Художественного театра".
Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. В 1965 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Играла в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького, Государственном академическом театра имени Моссовета. С 1988 года была актрисой МХТ им. Чехова.
С 1966 года Тенякова снималась в кино. Среди наиболее известных ее ролей — баба Шура в комедии "Любовь и голуби" и Евдокия Стольникова в детективном телесериале "Следствие ведут знатоки". В 1994 году Наталья Тенякова получила звание народной артистки России. Также была лауреаткой премии "Золотая Маска".
В фильме "Любовь и голуби" Наталья Тенякова и Сергей Юрский, будучи женаты в реальной жизни, также исполнили роль супругов. Примечательно, но "баба Шура" была на десять лет младше актрисы Нины Дорошиной, исполнившей роль Нади.
Наталья Тенякова была замужем дважды. Ее первым мужем был театральный режиссер Лев Додин.
Второй раз Тенякова вышла замуж за известного актера Сергея Юрского. У пары есть единственная дочь Дарья Юрская, также актриса и двое внуков.
Сергей Юрский умер в феврале 2019 года от остановки сердца после продолжительной болезни.
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