Умерла Наталья Тенякова, баба Шура из культового фильма "Любовь и голуби"

Актрисе было 80 лет. За свою жизнь она сыграла множество ролей в театре, но прославилась благодаря иронической комедии 1985 года. Своего мужа, известного актера Сергея Юрского, Тенякова пережила на шесть лет.

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Причиной смерти Натальи Теняковой, сыгравшей бабу Шуру в фильме "Любовь и голуби", стала острая сердечная недостаточность. Актриса умерла ночью 18 июня во сне, пишет Novaya Gazeta.

О смерти Теняковой утром 18 июня сообщили в МХТ имени Чехова. В театре артистку назвали "столпом труппы Художественного театра".

Наталья Тенякова умерла в 80 лет Фото: Скриншот

Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. В 1965 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Играла в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького, Государственном академическом театра имени Моссовета. С 1988 года была актрисой МХТ им. Чехова.

С 1966 года Тенякова снималась в кино. Среди наиболее известных ее ролей — баба Шура в комедии "Любовь и голуби" и Евдокия Стольникова в детективном телесериале "Следствие ведут знатоки". В 1994 году Наталья Тенякова получила звание народной артистки России. Также была лауреаткой премии "Золотая Маска".

В фильме "Любовь и голуби" Наталья Тенякова и Сергей Юрский, будучи женаты в реальной жизни, также исполнили роль супругов. Примечательно, но "баба Шура" была на десять лет младше актрисы Нины Дорошиной, исполнившей роль Нади.

Наталья Тенякова и Сергей Юрский в фильме "Любовь и голуби" Фото: Скриншот

Наталья Тенякова была замужем дважды. Ее первым мужем был театральный режиссер Лев Додин.

Второй раз Тенякова вышла замуж за известного актера Сергея Юрского. У пары есть единственная дочь Дарья Юрская, также актриса и двое внуков.

Сергей Юрский умер в феврале 2019 года от остановки сердца после продолжительной болезни.

Напомним, 3 июня умер известный молдавский композитор Евгений Дога, написавший музыку к фильму "Мой ласковый и нежный зверь".

А в марте 2025 года при таинственных обстоятельствах умер известный актер Джин Хэкмен.