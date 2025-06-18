Померла Наталя Тенякова, баба Шура з культового фільму "Любов і голуби"
Актрисі було 80 років. За своє життя вона зіграла безліч ролей у театрі, але прославилася завдяки іронічній комедії 1985 року. Свого чоловіка, відомого актора Сергія Юрського, Тенякова пережила на шість років.
Причиною смерті Наталії Тенякової, яка зіграла бабу Шуру у фільмі "Любов і голуби", стала гостра серцева недостатність. Актриса померла вночі 18 червня уві сні, пише Novaya Gazeta.
Про смерть Тенякової вранці 18 червня повідомили в МХТ імені Чехова. У театрі артистку назвали "стовпом трупи Художнього театру".
Наталія Тенякова народилася 3 липня 1944 року в Ленінграді. У 1965 році закінчила Ленінградський державний інститут театру, музики і кінематографії. Грала в Ленінградському театрі імені Ленінського комсомолу, Ленінградському академічному Великому драматичному театрі ім. М. Горького, Державному академічному театрі імені М. Горького. М. Горького, Державному академічному театрові імені Моссовєта. З 1988 року була актрисою МХТ ім. Чехова.
З 1966 року Тенякова знімалася в кіно. Серед найвідоміших її ролей — баба Шура в комедії "Любов і голуби" і Євдокія Стольникова в детективному телесеріалі "Слідство ведуть знавці". У 1994 році Наталя Тенякова отримала звання народної артистки Росії. Також була лауреаткою премії "Золота Маска".
У фільмі "Любов і голуби" Наталя Тенякова і Сергій Юрський, бувши одруженими в реальному житті, також виконали роль подружжя. Примітно, але "баба Шура" була на десять років молодша за актрису Ніну Дорошину, яка виконала роль Наді.
Наталя Тенякова була одружена двічі. Її першим чоловіком був театральний режисер Лев Додін.
Вдруге Тенякова вийшла заміж за відомого актора Сергія Юрського. У пари є єдина дочка Дар'я Юрська, також актриса і двоє онуків.
Сергій Юрський помер у лютому 2019 року від зупинки серця після тривалої хвороби.
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