Померла Наталя Тенякова, баба Шура з культового фільму "Любов і голуби"

Актрисі було 80 років. За своє життя вона зіграла безліч ролей у театрі, але прославилася завдяки іронічній комедії 1985 року. Свого чоловіка, відомого актора Сергія Юрського, Тенякова пережила на шість років.

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Причиною смерті Наталії Тенякової, яка зіграла бабу Шуру у фільмі "Любов і голуби", стала гостра серцева недостатність. Актриса померла вночі 18 червня уві сні, пише Novaya Gazeta.

Про смерть Тенякової вранці 18 червня повідомили в МХТ імені Чехова. У театрі артистку назвали "стовпом трупи Художнього театру".

Наталія Тенякова померла у 80 років Фото: Скриншот

Наталія Тенякова народилася 3 липня 1944 року в Ленінграді. У 1965 році закінчила Ленінградський державний інститут театру, музики і кінематографії. Грала в Ленінградському театрі імені Ленінського комсомолу, Ленінградському академічному Великому драматичному театрі ім. М. Горького, Державному академічному театрі імені М. Горького. М. Горького, Державному академічному театрові імені Моссовєта. З 1988 року була актрисою МХТ ім. Чехова.

З 1966 року Тенякова знімалася в кіно. Серед найвідоміших її ролей — баба Шура в комедії "Любов і голуби" і Євдокія Стольникова в детективному телесеріалі "Слідство ведуть знавці". У 1994 році Наталя Тенякова отримала звання народної артистки Росії. Також була лауреаткою премії "Золота Маска".

У фільмі "Любов і голуби" Наталя Тенякова і Сергій Юрський, бувши одруженими в реальному житті, також виконали роль подружжя. Примітно, але "баба Шура" була на десять років молодша за актрису Ніну Дорошину, яка виконала роль Наді.

Наталія Тенякова та Сергій Юрський у фільмі "Любов і голуби" Фото: Скриншот

Наталя Тенякова була одружена двічі. Її першим чоловіком був театральний режисер Лев Додін.

Вдруге Тенякова вийшла заміж за відомого актора Сергія Юрського. У пари є єдина дочка Дар'я Юрська, також актриса і двоє онуків.

Сергій Юрський помер у лютому 2019 року від зупинки серця після тривалої хвороби.

Нагадаємо, 3 червня помер відомий молдавський композитор Євген Дога, який написав музику до фільму "Мій ласкавий і ніжний звір".

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