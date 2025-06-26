BRYKULETS и Иван Люленов: кто появился на большом музыкальном событии в Киеве (фоторепортаж)

Ко Всемирному дню музыки, который отмечался 21 июня, в киевском ночном клубе "Храм", состоялось камерное музыкальное событие.

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Фокус побывал на событии, которое посетили могие украинские знаменитости.

Во время события было представлено обновление премии MEGOGO MUSIC AWARDS 2025, которая в этом году пройдет в четвертый раз.

На событии появились многочисленные украинские исполнители, медиа-личности, блогеры и представители СМИ.

Гостей вдохновляли выступлением певица KLER, исполнииель и звезда tik-tok BRYKULETS и певица Yarima.

Иван Люленов

KLER Фото: Пресс-служба

Саша Кольцова Фото: Пресс-служба

Алина Лепская

Тина Сизонова

Лера Толочина, ЮЛА и Анатолий Анатолич

Yarima

Ксения Виноградова

Инна Гордеева

Лера Толочина

Анна Козыр

BRYKULETS

Ранее Фокус писал, как прошел бранч Анастасии Цимбалару в Киеве, а также как в столице прошел стильный бранч с Цибульской и Доротюк.