Культура
BRYKULETS и Иван Люленов: кто появился на большом музыкальном событии в Киеве (фоторепортаж)
Ко Всемирному дню музыки, который отмечался 21 июня, в киевском ночном клубе "Храм", состоялось камерное музыкальное событие.
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Фокус побывал на событии, которое посетили могие украинские знаменитости.
Во время события было представлено обновление премии MEGOGO MUSIC AWARDS 2025, которая в этом году пройдет в четвертый раз.
На событии появились многочисленные украинские исполнители, медиа-личности, блогеры и представители СМИ.
Гостей вдохновляли выступлением певица KLER, исполнииель и звезда tik-tok BRYKULETS и певица Yarima.
Ранее Фокус писал, как прошел бранч Анастасии Цимбалару в Киеве, а также как в столице прошел стильный бранч с Цибульской и Доротюк.