Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Культура

BRYKULETS и Иван Люленов: кто появился на большом музыкальном событии в Киеве (фоторепортаж)

MEGOGO, музыкальная премия
Гости мероприятия провели время интересно и содержательно

Ко Всемирному дню музыки, который отмечался 21 июня, в киевском ночном клубе "Храм", состоялось камерное музыкальное событие.

Related video

Фокус побывал на событии, которое посетили могие украинские знаменитости.

Во время события было представлено обновление премии MEGOGO MUSIC AWARDS 2025, которая в этом году пройдет в четвертый раз.

На событии появились многочисленные украинские исполнители, медиа-личности, блогеры и представители СМИ.

Гостей вдохновляли выступлением певица KLER, исполнииель и звезда tik-tok BRYKULETS и певица Yarima.

Иван Люленов Fullscreen
Иван Люленов
KLER Fullscreen
KLER
Фото: Пресс-служба
Саша Кольцова Fullscreen
Саша Кольцова
Фото: Пресс-служба
Алина Лепская Fullscreen
Алина Лепская
Тина Сизонова Fullscreen
Тина Сизонова
Лера Толочина, ЮЛА и Анатолий Анатолич Fullscreen
Лера Толочина, ЮЛА и Анатолий Анатолич
Yarima Fullscreen
Yarima
Ксения Виноградова Fullscreen
Ксения Виноградова
Инна Гордеева Fullscreen
Инна Гордеева
Лера Толочина Fullscreen
Лера Толочина
Анна Козыр Fullscreen
Анна Козыр
BRYKULETS Fullscreen
BRYKULETS

Ранее Фокус писал, как прошел бранч Анастасии Цимбалару в Киеве, а также как в столице прошел стильный бранч с Цибульской и Доротюк.