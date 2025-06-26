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Культура

BRYKULETS та Іван Люленов: хто з'явився на великій музичній події в Києві (фоторепортаж)

MEGOGO, музична премія
Гості заходу провели час цікаво та змістовно

До Всесвітнього дня музики, що відзначався 21 червня, у київському нічному клубі "Храм", відбулася камерна музична подія.

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Фокус побував на події, яку відвідали багато українських знаменитостей.

Під час заході було презентовано оновлення премії MEGOGO MUSIC AWARDS 2025, яка цього року пройде вчетверте.

На події з'явилися численні українські виконавці, медіа-особистості, блогери та представники ЗМІ.

Гостей надихали виступом співачка KLER, виконавець і зірка tik-tok BRYKULETS та співачка Yarima.

Іван Люленов Fullscreen
Іван Люленов
KLER Fullscreen
KLER
Фото: Пресс-служба
Саша Кольцова Fullscreen
Саша Кольцова
Фото: Пресс-служба
Аліна Лепська Fullscreen
Аліна Лепська
Тіна Сизонова Fullscreen
Тіна Сизонова
Лера Толочина, ЮЛА та Анатолій Анатоліч Fullscreen
Лера Толочина, ЮЛА та Анатолій Анатоліч
Yarima Fullscreen
Yarima
Ксенія Виноградова Fullscreen
Ксенія Виноградова
Інна Гордєєва Fullscreen
Інна Гордєєва
Лера Толочина Fullscreen
Лера Толочина
Анна Козир Fullscreen
Анна Козир
БРИКУЛЕЦЬ Fullscreen
БРИКУЛЕЦЬ

Раніше Фокус писав, як пройшов бранч Анастасії Цимбалару в Києві, а також як у столиці пройшов стильний бранч із Цибульською і Доротюк.