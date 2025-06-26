BRYKULETS та Іван Люленов: хто з'явився на великій музичній події в Києві (фоторепортаж)

До Всесвітнього дня музики, що відзначався 21 червня, у київському нічному клубі "Храм", відбулася камерна музична подія.

Related video

Фокус побував на події, яку відвідали багато українських знаменитостей.

Під час заході було презентовано оновлення премії MEGOGO MUSIC AWARDS 2025, яка цього року пройде вчетверте.

На події з'явилися численні українські виконавці, медіа-особистості, блогери та представники ЗМІ.

Гостей надихали виступом співачка KLER, виконавець і зірка tik-tok BRYKULETS та співачка Yarima.

Іван Люленов

KLER Фото: Пресс-служба

Саша Кольцова Фото: Пресс-служба

Аліна Лепська

Тіна Сизонова

Лера Толочина, ЮЛА та Анатолій Анатоліч

Yarima

Ксенія Виноградова

Інна Гордєєва

Лера Толочина

Анна Козир

БРИКУЛЕЦЬ

Раніше Фокус писав, як пройшов бранч Анастасії Цимбалару в Києві, а також як у столиці пройшов стильний бранч із Цибульською і Доротюк.