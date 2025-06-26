Культура
BRYKULETS та Іван Люленов: хто з'явився на великій музичній події в Києві (фоторепортаж)
До Всесвітнього дня музики, що відзначався 21 червня, у київському нічному клубі "Храм", відбулася камерна музична подія.
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Фокус побував на події, яку відвідали багато українських знаменитостей.
Під час заході було презентовано оновлення премії MEGOGO MUSIC AWARDS 2025, яка цього року пройде вчетверте.
На події з'явилися численні українські виконавці, медіа-особистості, блогери та представники ЗМІ.
Гостей надихали виступом співачка KLER, виконавець і зірка tik-tok BRYKULETS та співачка Yarima.
Раніше Фокус писав, як пройшов бранч Анастасії Цимбалару в Києві, а також як у столиці пройшов стильний бранч із Цибульською і Доротюк.