Конец эпохи: главред Анна Винтур уходит из Vogue после скандала

75-летняя Винтур ищет нового руководителя отдела редакционного контента в американском Vogue. Так называют всех международных редакторов, которые входят в единую структуру Vogue.

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Анна Винтур ушла со своей знаменитой роли в Vogue, приняв шокирующее решение в своей карьере. 26 июня Винтур сообщила сотрудникам, что будет искать нового руководителя отдела редакционного контента в американском Vogue, сообщает WWD.

Анна Винтур продолжит занимать должность глобального директора по контенту Condé Nast и глобального редакционного директора Vogue и сфокусируется на "более глобальных стратегических задачах". Но главреда в Vogue больше не будет. Это решение отражает продолжающуюся трансформацию Condé Nast, начатую четыре года назад, когда редакционные команды по всему миру были объединены в единую систему. Новый руководитель Vogue U.S. присоединится к коллегам из Великобритании, Франции, Китая, Японии и других стран.

Анна Винтур Фото: Getty Images

В качестве директора по контенту Винтур курирует все бренды по всему миру, включая Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appetit, Tatler, World of Interiors и Allure, а также другие.

Винтур впервые стала главным редактором Vogue в 1988 году и считается одной из тех, кто полностью преобразил знаменитый модный журнал. Она сейчас находится практически на вершине индустрии моды стоимостью 2,4 триллиона долларов.

Она также стоит за тем, чтобы Met Gala стал тем, чем он является сегодня — мероприятием с красной дорожкой, на котором присутствует элита моды, поскольку она лично отбирает знаменитостей и приветствует их лично.

Ее шокирующее решение повергло мир моды в шок, поскольку не существует четкой замены, которая могла бы занять ее место в дизайнерской компании.

Поклонники моды уже заявили, что это "конец эпохи", заявив, что никогда не думали, что увидят нечто подобное, ведь Анна Винтур была так тесно связана с этим брендом на протяжении многих лет.

Первая работа Винтур была в ныне закрытом издании Harpers & Queen. До того, как Винтур заняла пост креативного директора Vogue в 1983 году, она была его креативным директором.

Анна Винтур с супругом в 1989 году Фото: Getty Images

Затем она два года работала в британском Vogue, прежде, чем вернуться к американскому изданию.

На ее знаменитых обложках появлялись такие звезды первой величины, как Опра Уинфри, Мадонна, Ивана Трамп, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и многие другие.

Однако время Винтур в Vogue не обошлось без скандалов. Совсем недавно она решила назначить лучшую друга своей дочери Би Шаффер руководить журналом Vanity Fair.

Анна Винтур с дочерью Фото: Getty Images

Назначение 36-летнего Марка Гвидуччи, на пост руководителя Vanity Fair вызвало огромное возмущение в компании, поскольку многие сотрудники Vanity Fair считают, что Гвидуччи "не имеет необходимой квалификации" для этой работы.

Напомним, ранее Фокус писал о вражде между первой леди Мелании Трамп и Анне Винтур. Супруга уже дважды президента США так ни разу и не появилась на обложке Vogue, после того, как Дональд Трамп занялся политикой. К другим первым леди Винтур была более благосклонна.

Также Фокус писал, что Белый дом представил официальный портрет Мелании Трамп.