Кінець епохи: головний редактор Анна Вінтур йде з Vogue після скандалу

75-річна Вінтур шукає нового керівника відділу редакційного контенту в американському Vogue. Так називають усіх міжнародних редакторів, які входять до єдиної структури Vogue.

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Анна Вінтур пішла зі своєї знаменитої ролі в Vogue, прийнявши шокуюче рішення у своїй кар'єрі. 26 червня Вінтур повідомила співробітникам, що шукатиме нового керівника відділу редакційного контенту в американському Vogue, повідомляє WWD.

Анна Вінтур продовжить обіймати посаду глобального директора з контенту Condé Nast і глобального редакційного директора Vogue і сфокусується на "більш глобальних стратегічних завданнях". Але головного редактора в Vogue більше не буде. Це рішення відображає триваючу трансформацію Condé Nast, розпочату чотири роки тому, коли редакційні команди по всьому світу були об'єднані в єдину систему. Новий керівник Vogue U.S. приєднається до колег із Великої Британії, Франції, Китаю, Японії та інших країн.

Анна Вінтур Фото: Getty Images

Як директор з контенту Вінтур курирує всі бренди по всьому світу, включно з Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appetit, Tatler, World of Interiors і Allure, а також інші.

Вінтур вперше стала головним редактором Vogue 1988 року і вважається однією з тих, хто повністю змінив знаменитий модний журнал. Вона зараз перебуває практично на вершині індустрії моди вартістю 2,4 трильйона доларів.

Вона також стоїть за тим, щоб Met Gala став тим, чим він є сьогодні — заходом із червоною доріжкою, на якому присутня еліта моди, оскільки вона особисто відбирає знаменитостей і вітає їх особисто.

Її шокуюче рішення шокувало світ моди, оскільки не існує чіткої заміни, яка могла б зайняти її місце в дизайнерській компанії.

Шанувальники моди вже заявили, що це "кінець епохи", заявивши, що ніколи не думали, що побачать щось подібне, адже Анна Вінтур була так тісно пов'язана з цим брендом упродовж багатьох років.

Перша робота Вінтур була в нині закритому виданні Harpers & Queen. До того, як Вінтур обійняла посаду креативного директора Vogue 1983 року, вона була його креативним директором.

Анна Вінтур із чоловіком у 1989 році Фото: Getty Images

Потім вона два роки працювала в британському Vogue, перш ніж повернутися до американського видання.

На її знаменитих обкладинках з'являлися такі зірки першої величини, як Опра Вінфрі, Мадонна, Івана Трамп, Кейт Мосс, Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон, Сінді Кроуфорд і багато інших.

Однак час Вінтур у Vogue не обійшовся без скандалів. Зовсім недавно вона вирішила призначити найкращу подругу своєї дочки Бі Шаффер керувати журналом Vanity Fair.

Анна Вінтур із донькою Фото: Getty Images

Призначення 36-річного Марка Гвідуччі на посаду керівника Vanity Fair викликало величезне обурення в компанії, оскільки багато співробітників Vanity Fair вважають, що Гвідуччі "не має необхідної кваліфікації" для цієї роботи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про ворожнечу між першою леді Меланією Трамп і Анною Вінтур. Дружина вже двічі президента США так жодного разу і не з'явилася на обкладинці Vogue, після того, як Дональд Трамп зайнявся політикою. До інших перших леді Вінтур була більш прихильною.

Також Фокус писав, що Білий дім представив офіційний портрет Меланії Трамп.