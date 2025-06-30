Машуковский стал "Блогером Украины 2025": кто выиграл в других номинациях на премии Bloggers Awards
29 июня в загородном клубе Equides состоялась церемония награждения Bloggers Awards 2025 — первая в Украине официальная премия, признающая инфлюенсеров как полноценную силу культурного, гражданского и информационного влияния. Блогером Украины 2025 стал Олег Машуковский.
Событие открыла основательница премии и агентства Influence Company Татьяна Савицкая.
"Быть инфлюенсером — это не только о популярности. Это о влиянии, которое должно работать на жизнь", — сказала Савицкая в речи перед началом церемонии. И именно этот месседж стал сердцем благотворительной миссии премии: сбора 1,5 миллиона гривен на роботизированные комплексы для подразделения артрозведки Нацгвардии, где служил погибший брат Татьяны. Концерт начался с минуты молчания в память по всем, кто погиб в войне с Россией и исполнением гимна Украины.
Красная дорожка Bloggers Awards 2025 стала парадом смелых образов. Особое внимание привлекла Даша Евтух, которая прошлась по дорожке в своем легендарном образе, который никто не ожидал увидеть на премии.
Также привлек внимание стиль волонтера Евгении Эмеральд, которая дополнила дорожку ярким красным образом, основательницы премии Татьяны Савицкой в белоснежном платье и других селебрити, которые вдохновили всех присутствующих экспериментировать и выделяться среди других.
Выступали Мишель Андраде, Елена Тополя и юная София Нерсесян. А хедлайнерами концерта стали победители "Евровидения 2022" группа Kalush.
Ведущими события стали Андрей Чорновол и Валерия Товстолес. На сцене к ним награждать номинантов присоединились Виктор Павлик, Антонина Хижняк, Юлия Ярмоленко и представители партнеров события.
Победителями в номинациях стали:
- Блогер Украины 2025: Олег Машуковский.
- Топ-инфлюенсер Украины 2025: Candy Superstar.
- Инста-Мама Украины 2025: Даша Евтух.
- Лучший мужской блог 2025: Анатолий Анатолич.
- Лучший beauty-блогер 2025: Dark Dany.
- Лучший food-блогер 2025: Ольга Мартыновская.
- Самый популярный tiktok-блогер 2025: Simbochka.
- Лучший актер-инфлюенсер 2025: Тарас Цимбалюк.
- Лучший телеведущий-инфлюенсер 2025: Юрий Горбунов.
В номинации Лучший социальный блогер 2025 победителями признали всех номинантов, за их вклад в помощь Украине, отметив всех сертифицированной премией Bloggers Awards.
Напомним, Фокус писал о музыкальном событии, которое собрало блогеров и селебрити и состоялось во Всемирный день музыки, а также о том, как прошел бранч Анастасии Цимбалару в Киеве