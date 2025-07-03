"Парк Юрского периода: Возрождение": эффектные динозавры-мутанты и спортивная Скарлетт Йоханссон

В Украине стартует новая часть легендарной франшизы о динозаврах "Парк Юрского периода: Возрождение" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Рассказываем, что получилось из новой попытки перезапустить знаменитую историю.

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Фокус побывал на премьерном показе и считает, что с момента возрождения доисторических обитателей Стивеном Спилбергом (шесть фильмов назад) "коктейль"из динозавров, ученых и теневых миллиардеров и корпораций, преследующих далеко не гуманные цели, почти не изменился.

Мы все так же наблюдаем конфликты представителей научного мира с обладателями ключевых капиталов планеты, которые происходят на фоне жизнедеятельности огромных чудовищ и, конечно же, непролазных джунглей.

Нужно отметить, что франшиза "Парк Юрского периода" долго производила впечатление отработанного материала и голливудских подвигов из прошлого, особенно после не самого удачного "Падшего королевства" в 2018 году и "Доминиона" в 2022-м.

Однако в 2025-м динозавры на пастбищах необъятных джунглей получили второй шанс: более яркие, слегка освеженные, местами забавные чудовища да еще и в компании подкачанной Скарлетт Йоханссон в роли разочарованного жизнью палеонтолога Зоры.

Трейлер фильма "Парк Юрского периода: Возрождение"

Своим обновлением сага о динозаврах обязана сценаристу Дэвиду Кеппу и режиссеру Гарету Эдвардсу ("Годзилла" и первый спин-офф "Звездные войны" "Изгой-один").

События фильма возвращают зрителей на 17 лет назад, намеренно минуя сюжетные линии двух последних картин франшизы. Сразу после пролога мы попадаем в наше время, когда существование динозавров уже не вызывает сомнений, но проблема в том, что доисторические существа почти вымерли (снова). Теперь они – единоличные обитатели вымышленного острова Сен-Юбер в Карибском море.

Некая устрашающая корпорация с ненасытными миллиардерами (а разве бывают другие?) установила, что кровь динозавров способна вызывать мощнейший регенерирующий эффект, и решила синтезировать из нее неимоверно прибыльное лекарство. Именно поэтому фармацевтический делец Мартин Кребс (Руперт Френд), собирает "команду мечты" для крайне небезопасной научной экспедиции.

Кадр из фильма "Парк Юрского периода: Возрождение" Фото: Кадр из фильма

Цель научной поездки — взять образец крови у каждого из трех типов динозавров: наземных, морских и летающих. Помимо Зоры Беннетт (Скарлетт Йоханссон), в команде также – бывший военный, который всем заправляет; палеонтолог доктор Генри Лумис (Джонатан Бейли). Именно он собирается брать пробы у опасных животных. Есть еще капитан лодки — Дункан Кинкейд (Махершала Али).

Члены команды случайно обнаруживают в море семью потерпевших крушение. Те успели наткнуться на динозавров немного раньше и ожидаемо пострадали.

В принципе, поклонники первых фильмов получат все ожидаемые переживания от летнего блокбастера Гарета Эдвардса: созерцание "особенно опасных" динозавров-мутантов, эффектную команду экспедиторов, яркие летние вайбы, красивые виды джунглей, сексуальную Скарлетт Йоханссон, и все это – в окружении бескрайнего морского волнения бесконечной глубины.

Скарлетт Йоханссон сыграла одну из главных ролей

К слову, в картине промелькнул интересный тезис о том, что "интеллект – это далеко на основная ветка развития, ведь глупые динозавры существовали на Земле 165 миллионов лет, а умные люди пока что только 300 000 и уже готовы уничтожить друг друга".

Ранее Фокус писал, почему фанатам нужен фильм про зомби "28 лет спустя", а также о картине "Опасное животное". В нем зрителей ждут австралийские пляжи, опасный маньяк и акулы.