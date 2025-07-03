"Парк Юрського періоду: Відродження": ефектні динозаври-мутанти та спортивна Скарлетт Йоганссон

В Україні стартує нова частина легендарної франшизи про динозаврів "Парк Юрського періоду: Відродження" зі Скарлетт Йоганссон у головній ролі. Розповідаємо, що вийшло з нової спроби перезапустити знамениту історію.

Related video

Фокус побував на прем'єрному показі і вважає, що з моменту відродження доісторичних мешканців Стівеном Спілбергом (шість фільмів тому) "коктейль" із динозаврів, вчених, тіньових мільярдерів і корпорацій, що переслідують далеко не гуманні цілі, майже не змінився.

Ми так само спостерігаємо конфлікти представників наукового світу з володарями ключових капіталів планети, які відбуваються на тлі життєдіяльності величезних чудовиськ і, звичайно ж, непролазних джунглів.

Варто зазначити, що франшиза "Парк Юрського періоду" довго справляла враження відпрацьованого матеріалу і голлівудських подвигів із минулого, особливо після не найвдалішого "Занепалого королівства" 2018 року і "Домініону" 2022-го.

Однак у 2025-му динозаври на пасовищах неосяжних джунглів отримали другий шанс: яскравіші, дещо освіженіші, місцями кумедні чудовиська та ще й у компанії підкачаної Скарлетт Йоганссон у ролі розчарованої життям палеонтологині Зори.

Трейлер фільму "Парк Юрського періоду: Відродження"

Своїм оновленням сага про динозаврів зобов'язана сценаристу Девіду Кеппу і режисерові Гарету Едвардсу ("Годзілла" і перший спін-офф "Зоряні війни" "Ізгой-один").

Події фільму повертають глядачів на 17 років назад, навмисно оминаючи сюжетні лінії двох останніх картин франшизи. Відразу після прологу ми потрапляємо в наш час, коли існування динозаврів уже не викликає сумнівів, але проблема в тому, що доісторичні істоти майже вимерли (знову). Тепер вони — одноосібні мешканці вигаданого острова Сен-Юбер у Карибському морі.

Якась страхітлива корпорація з ненаситними мільярдерами (а хіба бувають інші?) встановила, що кров динозаврів здатна викликати найпотужніший регенерувальний ефект, і вирішила синтезувати з неї неймовірно прибуткові ліки. Саме тому фармацевтичний ділок Мартін Кребс (Руперт Френд), збирає "команду мрії" для вкрай небезпечної наукової експедиції.

Кадр із фільму "Парк Юрського періоду: Відродження" Фото: Кадр из фильма

Мета наукової поїздки — взяти зразок крові у кожного з трьох типів динозаврів: наземних, морських і літаючих. Крім Зори Беннетт (Скарлетт Йоганссон), у команді також — колишній військовий, який усім заправляє; палеонтолог доктор Генрі Луміс (Джонатан Бейлі). Саме він збирається брати проби у небезпечних тварин. Є ще капітан човна — Дункан Кінкейд (Магершала Алі).

Члени команди випадково виявляють у морі сім'ю потерпілих від аварії. Ті встигли наштовхнутися на динозаврів трохи раніше й очікувано постраждали.

У принципі, шанувальники перших фільмів отримають усі очікувані переживання від літнього блокбастера Ґарета Едвардса: споглядання "особливо небезпечних" динозаврів-мутантів, ефектну команду експедиторів, яскраві літні вайби, красиві краєвиди джунглів, сексуальну Скарлетт Йоганссон, і все це — в оточенні безмежних морських хвиль безкінечної глибини.

Скарлетт Йоганссон зіграла одну з головних ролей

До речі, у картині промайнула цікава теза про те, що "інтелект — це далеко не основна гілка розвитку, адже дурні динозаври існували на Землі 165 мільйонів років, а розумні люди поки що тільки 300 000 і вже готові знищити один одного".

Раніше Фокус писав, чому фанатам потрібен фільм про зомбі "28 років потому", а також про картину "Небезпечна тварина". У ньому на глядачів чекають австралійські пляжі, небезпечний маніяк і акули.