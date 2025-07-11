Новый директор Молодого театра заявил о подставе со стороны Билоуса, которого уволили из-за скандала

Станислав Моисеев сообщил, что из репертуара изъято 23 спектакля Андрея Белоуса, который оставил театр без передачи дел. Новый руководитель считает действия предшественника преднамеренным подрывом деятельности театра.

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Как сообщает Суспільне Культура, в новом театральном сезоне в репертуаре Молодого театра не будет спектаклей режиссера Андрея Белоуса, который ранее занимал должность директора — художественного руководителя. Об этом заявил нынешний глава театра Станислав Моисеев в интервью изданию.

По словам Моисеева, Билоус запретил использовать 23 своих спектакля, что существенно повлияло на репертуар заведения.

"С финансовой и инфраструктурной стороны театр сейчас в порядке. Другое дело, что мы снимаем с репертуара 23 спектакля. Точнее, не мы снимаем, а режиссер Билоус запрещает их эксплуатировать", — сказал директор Молодого театра.

Моисеев уже возглавлял Молодой театр в 1996-2012 годах. Именно после него на должность пришел Андрей Билоус. Сегодня же он открыто говорит о деструктивном влиянии своего предшественника.

"Для меня, честно говоря, непонятно, как человек, который отдал значительную часть своих спектаклей этому театру, может его так подставлять", — заявил Моисеев. По его словам, когда Билоус пришел в театр, тот имел сильную репутацию и популярный репертуар. Но несмотря на это, новый руководитель в то время не изымал своих работ из афиши.

"Когда Билоус пришел в этот театр, с ним все было окей. Он был популярный, абсолютно самодостаточный, с прекрасным репертуаром, один из лучших в Украине. Тогда я не забирал свои спектакли из репертуара и надеялся, что некоторое время они еще там будут оставаться. Белоус решил их снять", — отметил режиссер.

Кроме того, Моисеев отметил отсутствие надлежащей передачи дел со стороны бывшего руководителя.

"Очевидно, у него были репертуарные планы, но ничего не осталось в документах", — добавил он.

Сейчас новое руководство театра не намерено спешить с обновлением репертуара.

"Мы не будем делать полусырые и некачественные спектакли. Но постараемся удерживать планку доходной части театра", — заверил Моисеев.

За время нового руководства Молодой театр уже выпустил две премьеры — "Патетическую сонату" и "Женится ли наконец Фигаро". Первой премьерой сезона станет спектакль

"Три быстрые и модные в этом сезоне парикмахерши", которую поставил сам Моисеев. До этого ее несколько раз показывали на "Сцене 6".

В случае благоприятных условий театр планирует до конца сезона выпустить еще две постановки на основной сцене и до шести — на камерной и микросцене. Впрочем, сам Моисеев пока не планирует лично ставить спектакли, считая приоритетом стабилизацию внутренних процессов.

"С основной сценой задача понятна: там должен быть репертуар интересный и разнообразный, для разных категорий. Камерная сцена — для более альтернативных проектов. Что касается микросцены, то она не несет финансового смысла для деятельности театра, поэтому должна быть площадкой для контроверсионных проектов, где мы могли бы делать то, что не можем на камерной или основной сцене. А значит все, что не запрещено Конституцией Украины", — подытожил Станислав Моисеев.

Скандал с увольнением Андрея Билоуса

Напомним, в июне Андрея Билоуса уволили с должности директора — художественного руководителя Молодого театра. Это произошло после скандала с публичными обвинениями в домогательствах. Билоус отрицает свою вину и называет обвинения безосновательными.

В полиции Киева 10 февраля сообщили об открытии производства в отношении Белоуса по статье 153 Уголовного кодекса Украины.

Как писал Фокус, Украинская телеведущая Маша Ефросинина 1 мая привлекла внимание к делу художественного руководителя-директора Молодого театра Андрея Белоуса. Она обнародовала, как утверждается, скриншоты переписки режиссера с домогательствами к студенткам.