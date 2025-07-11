Новий директор Молодого театру заявив про підставу з боку Білоуса, якого звільнили через скандал

Станіслав Мойсеєв повідомив, що з репертуару вилучено 23 вистави Андрія Білоуса, який залишив театр без передачі справ. Новий керівник вважає дії попередника навмисним підривом діяльності театру.

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Як повідомляє Суспільне Культура, у новому театральному сезоні в репертуарі Молодого театру не буде вистав режисера Андрія Білоуса, який раніше обіймав посаду директора – художнього керівника. Про це заявив нинішній очільник театру Станіслав Мойсеєв в інтерв’ю виданню.

За словами Мойсеєва, Білоус заборонив використовувати 23 свої вистави, що суттєво вплинуло на репертуар закладу.

"З фінансового та інфраструктурного боку театр зараз у порядку. Інша справа, що ми знімаємо з репертуару 23 вистави. Точніше, не ми знімаємо, а режисер Білоус забороняє їх експлуатувати", – сказав директор Молодого театру.

Мойсеєв уже очолював Молодий театр у 1996–2012 роках. Саме після нього на посаду прийшов Андрій Білоус. Сьогодні ж він відкрито говорить про деструктивний вплив свого попередника.

"Для мене, чесно кажучи, незрозуміло, як людина, яка віддала значну частину своїх вистав цьому театру, може його так підставляти", – заявив Мойсеєв. За його словами, коли Білоус прийшов до театру, той мав сильну репутацію й популярний репертуар. Але попри це, новий керівник у той час не вилучав своїх робіт з афіші.

"Коли Білоус прийшов у цей театр, із ним все було окей. Він був популярний, абсолютно самодостатній, із прекрасним репертуаром, один із найкращих в Україні. Тоді я не забирав своїх вистав із репертуару й сподівався, що певний час вони ще там залишатимуться. Білоус вирішив їх зняти", – зазначив режисер.

Крім того, Мойсеєв наголосив на відсутності належної передачі справ зі сторони колишнього керівника.

"Очевидно, у нього були репертуарні плани, але нічого не залишилося в документах", – додав він.

Наразі нове керівництво театру не має наміру поспішати з оновленням репертуару.

"Ми не будемо робити напівсирі та неякісні вистави. Але постараємося утримувати планку дохідної частини театру", – запевнив Мойсеєв.

За час нового керівництва Молодий театр уже випустив дві прем’єри – "Патетичну сонату" та "Чи одружиться нарешті Фігаро". Першою прем’єрою сезону стане вистава

"Три швидкі та модні в цьому сезоні перукарки", яку поставив сам Мойсеєв. До цього її кілька разів показували на "Сцені 6".

У разі сприятливих умов театр планує до кінця сезону випустити ще дві постановки на основній сцені та до шести – на камерній і мікросцені. Втім, сам Мойсеєв наразі не планує особисто ставити вистави, вважаючи за пріоритет стабілізацію внутрішніх процесів.

"З основною сценою завдання зрозуміле: там має бути репертуар цікавий і різноманітний, для різних категорій. Камерна сцена – для більш альтернативних проєктів. Щодо мікросцени, то вона не несе фінансового сенсу для діяльності театру, тому має бути майданчиком для контроверсійних проєктів, де ми могли б робити те, що не можемо на камерній чи основній сцені. А значить все, що не заборонено Конституцією України", – підсумував Станіслав Мойсеєв.

Скандал зі звільненням Андрія Білоуса

Нагадаємо, у червні Андрія Білоуса звільнили з посади директора – художнього керівника Молодого театру. Це сталося після скандалу з публічними звинуваченнями в домаганнях. Білоус заперечує свою провину та називає звинувачення безпідставними.

В поліції Києва 10 лютого повідомили про відкриття провадження щодо Білоуса за статтею 153 Кримінального кодексу України.

Як писав Фокус, Українська телеведуча Маша Єфросиніна 1 травня привернула увагу до справи художнього керівника-директора Молодого театру Андрія Білоуса. Вона оприлюднила, як стверджується, скриншоти листування режисера з домаганнями до студенток.