Снял "Подземелье ведьм" и сериал "Каменская": умер режиссер Юрий Мороз, детали (фото)

Юрию Морозу было 68 лет. Свою карьеру в кино он начал в качестве актера, но потом переключился на режиссуру, создав популярные сериалы.

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В Москве умер актер, режиссер и продюсер Юрий Мороз. Он снял сериал "Каменская", экранизировал романы Бориса Акунина и сам снимался в начале карьеры в фильме "Мэри Поппинс, до свидания". Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на актера Дмитрия Харатьяна.

Юрий Мороз родился в 1956 году в Краснодоне (сейчас Сорокино) в Луганской области, окончил Школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа. В начале карьеры работал в театре Ленком, а на экране дебютировал в дилогии "Юность Петра" и "В начале славных дел" в роли Алеши Бровкина.

Юрий Мороз

Также он сыграл в известных телевизионных проектах 80-х: в музыкальной сказке "Мэри Поппинс, до свидания" и экранизации романа Агаты Кристи "Тайна "Черных дроздов". Однако с конца 80-х, после окончания ВГИКа, Юрий Мороз все реже появлялся в кадре, сосредоточившись на режиссуре. Тем не менее он продолжал время от времени исполнять роли в собственных фильмах, особенно в начале своей карьеры.

Юрий Мороз в роли Тони в "Принцессе цирка" Фото: РИА Новости

Он был режиссером и продюсером ряда известных фильмов и сериалов, среди которых "Каменская", "Братья Карамазовы", "Точка". А его известным режиссерским дебютом стала экранизация романа Кира Булычева "Подземелье ведьм".

Также он экранизировал роман Бориса Акунина "Пелагия и белый бульдог".

В 2021 году он стал режиссером третьего сезона сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей исполнила его дочь Дарья Мороз.

Юрий Мороз и Виктория Исакова Фото: РИА Новости

Жена режиссера — известная актриса Виктория Исакова, у пары есть 10-летняя дочь Варвара. Своего первенца, дочь, пара потеряла в младенчестве. Ребенок умер от редкого генетического заболевания в 2003 году. Первой женой режиссера была актриса Марина Левтова, которая трагически погибла в 2000 году, катаясь на снегоходе.

Мороз основал собственную кинокомпанию "Мороз фильм", первым проектом которой стал социально-психологический фильм "Точка" (2006). Также он прославился масштабным сериалом "Угрюм-река", снятым по мотивам романа Вячеслава Шишкова.

В 2022 году стартовали съемки "Лунатиков" — драмы о матери и сыне-наркомане. Несмотря на то, что проект не получил субсидии от Минкульта РФ, режиссер довел проект до экранов. Именно этот проект стал для режиссера последним.

Напомним, в середине июня 2025 года умерла актриса Наталья Тенякова, звезда фильма "Любовь и голуби".

А 3 июня умер известный молдавский композитор Евгений Дога, написавший музыку к фильму "Мой ласковый и нежный зверь".