Зняв "Підземелля відьом" і серіал "Каменська": помер режисер Юрій Мороз, деталі (фото)

Юрію Морозу було 68 років. Свою кар'єру в кіно він почав як актор, але потім переключився на режисуру, створивши популярні серіали.

Related video

У Москві помер актор, режисер і продюсер Юрій Мороз. Він зняв серіал "Каменська", екранізував романи Бориса Акуніна і сам знімався на початку кар'єри у фільмі "Мері Поппінс, до побачення". Про це повідомили росЗМІ з посиланням на актора Дмитра Харатьяна.

Юрій Мороз народився 1956 року в Краснодоні (зараз Сорокине) в Луганській області, закінчив Школу-студію МХАТ і режисерський факультет ВДІКу. На початку кар'єри працював у театрі Ленком, а на екрані дебютував у дилогії "Юність Петра" і "На початку славних справ" у ролі Альоші Бровкіна.

Юрій Мороз

Також він зіграв у відомих телевізійних проектах 80-х: у музичній казці "Мері Поппінс, до побачення" та екранізації роману Агати Крісті "Таємниця "Чорних дроздів". Однак з кінця 80-х, після закінчення ВДІКу, Юрій Мороз дедалі рідше з'являвся в кадрі, зосередившись на режисурі. Проте він продовжував час від часу виконувати ролі у власних фільмах, особливо на початку своєї кар'єри.

Юрій Мороз у ролі Тоні в "Принцесі цирку" Фото: РИА Новости

Він був режисером і продюсером низки відомих фільмів і серіалів, серед яких "Каменська", "Брати Карамазови", "Точка". А його відомим режисерським дебютом стала екранізація роману Кіра Буличова "Підземелля відьом".

Також він екранізував роман Бориса Акуніна "Пелагія і білий бульдог".

2021 року він став режисером третього сезону серіалу "Утриманки", у якому одну з головних ролей виконала його донька Дар'я Мороз.

Юрій Мороз і Вікторія Ісакова Фото: РИА Новости

Дружина режисера — відома акторка Вікторія Ісакова, у пари є 10-річна донька Варвара. Свого первістка, доньку, пара втратила в дитинстві. Дитина померла від рідкісного генетичного захворювання 2003 року. Першою дружиною режисера була актриса Марина Левтова, яка трагічно загинула 2000 року, катаючись на снігоході.

Мороз заснував власну кінокомпанію "Мороз фільм", першим проектом якої став соціально-психологічний фільм "Точка" (2006). Також він прославився масштабним серіалом "Угрюм-ріка", знятим за мотивами роману В'ячеслава Шишкова.

У 2022 році стартували зйомки "Сновид" — драми про матір і сина-наркомана. Попри те, що проєкт не отримав субсидії від Мінкульту РФ, режисер довів проєкт до екранів. Саме цей проект став для режисера останнім.

Нагадаємо, у середині червня 2025 року померла акторка Наталя Тенякова, зірка фільму "Кохання та голуби".

А 3 червня помер відомий молдавський композитор Євген Дога, який написав музику до фільму "Мій ласкавий і ніжний звір".