Александр Педан и другие звезды появились на премьере мультфильма "Плохие парни 2" в Киеве (фоторепортаж)

В Киеве состоялась премьера второй части анимационного фильма "Плохие парни 2".

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Премьерный показ детской анимации посетила команда актеров, которые озвучили героев мультфильма. Фокус тоже побывал на событии.

В числе гостей мероприятие были замечены Александр Педан, ставший голосом профессора Мармелада, и Ярослава Кравченко, озвучившая Свинтию.

Александр Педан и Ярослава Кравченко Фото: Пресс-служба

Их пришли поддержать коллеги по цеху: актер Иван Блиндар, известный ролью Кузьмы в фильме "Я, Победа и Берлин", а также актрисы Лада Гладкова и Елена Олар.

Иван Блиндар

Лада Гладкова (слева)

Елена Олар

В числе других гостей события были замечены известные блогеры, представители СМИ и медийные герои.

Лика Леонова

Илона Бойко и Михаил Кришталь

Виктория Ференчук

Dari White с мужем

О чем мультфильм "Плохие парни 2"

Действие второй части происходит спустя пять лет после событий оригинального мультфильма. "Плохие парни", перевоспитавшись и став "хорошими парнями", теперь пытаются добиться доверия общества. Но у них плохо это получается, ведь на них выходит отряд женщин-преступниц, требуя помощи, чтобы провернуть новое дельце.

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