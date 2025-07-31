Олександр Педан та інші зірки з'явилися на прем'єрі мультфільму "Поганці 2" у Києві (фоторепортаж)

У Києві відбулася прем'єра другої частини анімаційного фільму "Поганці 2".

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Прем'єрний показ дитячої анімації відвідала команда акторів, які озвучили героїв мультфільму. Фокус теж побував на події.

Серед гостей заходу були помічені Олександр Педан, який став голосом професора Мармелада, і Ярослава Кравченко, яка озвучила Свінтію.

Олександр Педан і Ярослава Кравченко Фото: Пресс-служба

Їх прийшли підтримати колеги по цеху: актор Іван Бліндар, відомий роллю Кузьми у фільмі "Я, Перемога і Берлін", а також акторки Лада Гладкова та Олена Олар.

Іван Бліндар

Лада Гладкова (ліворуч)

Олена Олар

Серед інших гостей події були помічені відомі блогери, представники ЗМІ та медійні герої.

Ліка Леонова

Ілона Бойко та Михайло Кришталь

Вікторія Ференчук

Dari White з чоловіком

Про що мультфільм "Поганці 2"

Дія другої частини відбувається через п'ять років після подій оригінального мультфільму. "Поганці ", перевиховавшись і ставши "хорошими хлопцями", тепер намагаються домогтися довіри суспільства. Але у них погано це виходить, адже на них виходить загін жінок-злочинниць, вимагаючи допомоги, щоб провернути нову справу.

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