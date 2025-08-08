Дантес и Алена Лавренюк: звезды появились на премьере фильма "Дракула: История любви" в Киеве (фото)

6 августа, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Гулливер) состоялась масштабная звездная премьера новой ленты режиссера Люка Бессона – "Дракула: История любви".

Фокус побывал на событии.

Премьеру одного из наиболее ожидаемых фильмов лета 2025 года посетили многочисленные знаменитости, включая певца Владимира Дантеса (голос графа Дракулы в украинском дубляже) и Алену Лавренюк (голос Мины).

Алена Лавренюк

Алена Лавренюк и Владимир Дантес

Марина Аристова и Виктория Кагаловская

Анна и Ангелина Завальские

Лика Леонова и Дракула

Даша Трегубова

Елена Олар

В числе прочих гостей были замечены актрисы Даша Трегубова, Елена Олар, певицы Анна и Ангелина Завальские, блоггеры Лика Леонова и автор медиа-подкаста – Марина Аристова, художница Виктория Кагаловская, а также – представители СМИ.

Владимир Дантес

Таня Карикова

Алина Лепская

Яна Винниченко

Напомним, в Украине начинается показ новой картины культового Люка Бессона про графа Дракулу. Фокус побывал на стильной премьере фильма и рассказывает, каким получился один из самых ожидаемых фильмов лета 2025.

