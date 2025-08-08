Підтримайте нас RU
Дантес і Олена Лавренюк: зірки з'явилися на прем'єрі фільму "Дракула: Історія кохання" в Києві (фото)

Володимир Дантес та Олена Лавренюк
Володимир Дантес та Олена Лавренюк

6 серпня, у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Гулівер) відбулася масштабна зіркова прем'єра нової стрічки режисера Люка Бессона — "Дракула: Історія кохання".

Фокус побував на події.

Прем'єру одного з найочікуваніших фільмів літа 2025 року відвідали численні знаменитості, включно зі співаком Володимиром Дантесом (голос графа Дракули в українському дубляжі) та Оленою Лавренюк (голос Міни).

Альона Лавренюк
Альона Лавренюк
Альона Лавренюк і Володимир Дантес
Альона Лавренюк і Володимир Дантес
Марина Арістова та Вікторія Кагаловська
Марина Арістова та Вікторія Кагаловська
Анна та Ангеліна Завальські
Анна та Ангеліна Завальські
Ліка Леонова
Ліка Леонова і Дракула
Даша Трегубова
Даша Трегубова
Олена Олар
Олена Олар

Серед інших гостей були помічені акторки Даша Трегубова, Олена Олар, співачки Анна та Ангеліна Завальські, блогерки Ліка Леонова та авторка медіа-подкасту — Марина Арістова, художниця Вікторія Кагаловська, а також — представники ЗМІ.

Володимир Дантес
Володимир Дантес
Таня Карікова
Таня Карікова
Аліна Лепська
Аліна Лепська
Яна Винниченко
Яна Винниченко

Нагадаємо, в Україні починається показ нової картини культового Люка Бессона про графа Дракулу. Фокус побував на стильній прем'єрі фільму і розповідає, яким вийшов один з найочікуваніших фільмів літа 2025.

