Дантес і Олена Лавренюк: зірки з'явилися на прем'єрі фільму "Дракула: Історія кохання" в Києві (фото)

6 серпня, у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Гулівер) відбулася масштабна зіркова прем'єра нової стрічки режисера Люка Бессона — "Дракула: Історія кохання".

Фокус побував на події.

Прем'єру одного з найочікуваніших фільмів літа 2025 року відвідали численні знаменитості, включно зі співаком Володимиром Дантесом (голос графа Дракули в українському дубляжі) та Оленою Лавренюк (голос Міни).

Альона Лавренюк

Альона Лавренюк і Володимир Дантес

Марина Арістова та Вікторія Кагаловська

Анна та Ангеліна Завальські

Ліка Леонова і Дракула

Даша Трегубова

Олена Олар

Серед інших гостей були помічені акторки Даша Трегубова, Олена Олар, співачки Анна та Ангеліна Завальські, блогерки Ліка Леонова та авторка медіа-подкасту — Марина Арістова, художниця Вікторія Кагаловська, а також — представники ЗМІ.

Володимир Дантес

Таня Карікова

Аліна Лепська

Яна Винниченко

Нагадаємо, в Україні починається показ нової картини культового Люка Бессона про графа Дракулу. Фокус побував на стильній прем'єрі фільму і розповідає, яким вийшов один з найочікуваніших фільмів літа 2025.

