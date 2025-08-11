"Куба и Аляска": как прошел звездный бранч по случаю старта фильма (фоторепортаж)

8 августа в столичном заведении AVANGARDEN состоялся звездный бранч с главными героинями документальной картины Егора Трояновского "Куба и Аляска".

Документальный фильм рассказывает историю двух украинских военнослужащих-медиков с позывными Куба и Аляска.

Главными героинями события стали военные парамедики и центральные героини ленты — Александра Лисицкая (Аляска) и Юлия Сидорова (Куба).

Куба (Юлия Сидорова) и Аляска (Александра Лисицкая)

В ходе события девушки показали, как оперативно оказать помощь пострадавшему, а также о серьезных и курьезных случаях из жизни и службы.

Модератором бранча выступила Яна Алтухова, в числе гостей были замечены столичные активисты, блоггеры, представители СМИ и медийные личности.

Алина Лепская и Яна Алтухова

Вита Буланая

Анна Малиновская

Яна Винниченко

Анна Луценко

Марина Березовская

Олимпия Вайтмусташ

Таня Карикова

Ирина Татаренко

