"Куба и Аляска": как прошел звездный бранч по случаю старта фильма (фоторепортаж)
8 августа в столичном заведении AVANGARDEN состоялся звездный бранч с главными героинями документальной картины Егора Трояновского "Куба и Аляска".
Документальный фильм рассказывает историю двух украинских военнослужащих-медиков с позывными Куба и Аляска.
Главными героинями события стали военные парамедики и центральные героини ленты — Александра Лисицкая (Аляска) и Юлия Сидорова (Куба).
В ходе события девушки показали, как оперативно оказать помощь пострадавшему, а также о серьезных и курьезных случаях из жизни и службы.
Модератором бранча выступила Яна Алтухова, в числе гостей были замечены столичные активисты, блоггеры, представители СМИ и медийные личности.
