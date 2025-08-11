Поддержите нас UA
"Куба и Аляска": как прошел звездный бранч по случаю старта фильма (фоторепортаж)

премьера фильма
Модератором мероприятия выступила Яна Алтухова (в центре) | Фото: Пресс-служба

8 августа в столичном заведении AVANGARDEN состоялся звездный бранч с главными героинями документальной картины Егора Трояновского "Куба и Аляска".

Документальный фильм рассказывает историю двух украинских военнослужащих-медиков с позывными Куба и Аляска.

Главными героинями события стали военные парамедики и центральные героини ленты — Александра Лисицкая (Аляска) и Юлия Сидорова (Куба).

Куба (Юлия Сидорова) и Аляска (Александра Лисицкая)
Куба (Юлия Сидорова) и Аляска (Александра Лисицкая)

В ходе события девушки показали, как оперативно оказать помощь пострадавшему, а также о серьезных и курьезных случаях из жизни и службы.

Модератором бранча выступила Яна Алтухова, в числе гостей были замечены столичные активисты, блоггеры, представители СМИ и медийные личности.

Алина Лепская и Яна Алтухова
Алина Лепская и Яна Алтухова
Вита Буланая
Вита Буланая
Анна Малиновская
Анна Малиновская
Яна Винниченко
Яна Винниченко
Анна Луценко
Анна Луценко
Марина Березовская
Марина Березовская
Олимпия Вайтмусташ
Олимпия Вайтмусташ
Таня Карикова
Таня Карикова
Ирина Татаренко
Ирина Татаренко

