"Куба і Аляска": як пройшов зірковий бранч з нагоди старту фільму (фоторепортаж)

Модератором заходу виступила Яна Алтухова (у центрі) | Фото: Пресс-служба

8 серпня у столичному закладі AVANGARDEN відбувся зоряний бранч із головними героїнями документальної картини Єгора Трояновського "Куба і Аляска".

Документальний фільм розповідає історію двох українських військовослужбовців-медиків із позивними Куба та Аляска.

Головними героїнями події стали військові парамедики та центральні героїні стрічки — Олександра Лисицька (Аляска) і Юлія Сидорова (Куба).

Куба (Юлія Сидорова) та Аляска (Олександра Лисицька)
Куба (Юлія Сидорова) та Аляска (Олександра Лисицька)

Під час події дівчата показали, як оперативно надати допомогу потерпілому, а також про серйозні та курйозні випадки з життя і служби.

Модераторкою бранча виступила Яна Алтухова, серед гостей були помічені столичні активісти, блогери, представники ЗМІ та медійні особистості.

Аліна Лепська та Яна Алтухова
Аліна Лепська та Яна Алтухова
Віта Буланая
Віта Буланая
Анна Малиновська
Анна Малиновська
Яна Винниченко
Яна Винниченко
Анна Луценко
Анна Луценко
Марина Березовська
Марина Березовська
Олімпія Вайтмусташ
Олімпія Вайтмусташ
Таня Карікова
Таня Карікова
Ірина Татаренко
Ірина Татаренко

