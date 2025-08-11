"Куба і Аляска": як пройшов зірковий бранч з нагоди старту фільму (фоторепортаж)
8 серпня у столичному закладі AVANGARDEN відбувся зоряний бранч із головними героїнями документальної картини Єгора Трояновського "Куба і Аляска".
Документальний фільм розповідає історію двох українських військовослужбовців-медиків із позивними Куба та Аляска.
Головними героїнями події стали військові парамедики та центральні героїні стрічки — Олександра Лисицька (Аляска) і Юлія Сидорова (Куба).
Під час події дівчата показали, як оперативно надати допомогу потерпілому, а також про серйозні та курйозні випадки з життя і служби.
Модераторкою бранча виступила Яна Алтухова, серед гостей були помічені столичні активісти, блогери, представники ЗМІ та медійні особистості.
