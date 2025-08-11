"Куба і Аляска": як пройшов зірковий бранч з нагоди старту фільму (фоторепортаж)

8 серпня у столичному закладі AVANGARDEN відбувся зоряний бранч із головними героїнями документальної картини Єгора Трояновського "Куба і Аляска".

Документальний фільм розповідає історію двох українських військовослужбовців-медиків із позивними Куба та Аляска.

Головними героїнями події стали військові парамедики та центральні героїні стрічки — Олександра Лисицька (Аляска) і Юлія Сидорова (Куба).

Куба (Юлія Сидорова) та Аляска (Олександра Лисицька)

Під час події дівчата показали, як оперативно надати допомогу потерпілому, а також про серйозні та курйозні випадки з життя і служби.

Модераторкою бранча виступила Яна Алтухова, серед гостей були помічені столичні активісти, блогери, представники ЗМІ та медійні особистості.

Аліна Лепська та Яна Алтухова

Віта Буланая

Анна Малиновська

Яна Винниченко

Анна Луценко

Марина Березовська

Олімпія Вайтмусташ

Таня Карікова

Ірина Татаренко

