"Трое" или гимн отчаянным: обзор первого украинского вестерна

В украинский прокат вышел первый приключенческий фильм в жанре вестерн. В главных ролях: Артемий Егоров, Роман Ясиновский, Евгений Поднебесный и Алина Коваленко. Режиссером картины выступил Иван Кравчишин.

Фокус посмотрел фильм одним из первых и рассказывает о нем.

Сюжет картины переносит зрителей в исторический период с 1917 по 1921 годы (этап национально-освободительной борьбы за государственность).

С первых кадров зрители становятся свидетелями засады махновских разбойников, которые решают напасть на красноармейцев, перевозящих немалую сумму денег. Правда двоих героев ожидает сюрприз: вместе с деньгами они случайно похитили красного командира броневика – врага, которому суждено стать третьим в их компании сопротивления.

Втроем друзьям предстоит пережить не одно приключение: погони на лошадях, перестрелки угон автомобиля и многое другое.

Фильм снимали на явственно и очевидно украинских локациях: Староконстантинов, Лысая гора в Киеве. Для съемок в аристократическом имении команда фильма выбрала Хмельницкую область – село Самчики.

Кадр из вестерна "Трое" Фото: Скріншот

Саундтреком к фильму стала композиции Bureviy от Latexfauna.

Создавая украинский вестерн, команда ступала на тонкий лед неизведанного и не пройденного, ведь ранее украинский кинематограф был довольно далек от такого масштабного жанра. Исключение составляет, пожалуй, картина "Довбуш", но его сложно полностью отнести к вестернам, скорее – к приключенческой исторической драме.

Чего не скажешь о фильме "Трое". Конечно, любой вестерн, по умолчанию, приключенческий и исторический, но акцент, сделанный на погонях на лошадях, перестрелках, а главное махновцы и красноармейцы в роли ковбоев и индейцев, между которыми пропасть ценностных и нравственных несоответствий, а также, спасение прекрасной дамы, вынуждают фильм полностью отвечать заявленному жанру.

В общем и целом, команда неплохо справилась с оформлением локаций: все выглядит довольно достоверно. Образы героев прописаны эмоционально и характерно. Для съемок задействовано много аутентичного исторического инвентаря – повозки для лошадей, оружие времен начала прошлого века. Отдельно стоит отметить художников по костюмам: им удалось перенести героев фильма и зрителей в "обсуждаемую" эпоху.

Кадр из вестерна "Трое" Фото: Скріншот

Но есть, конечно, и негативные аспекты, указывающие на малый опыт работы в заявленном жанре. История развивается с несколько "рваной" динамикой, мотивации героев не всегда очевидна и требует более глубокой проработки персонажей, сценам не хватает разнообразия локаций и более продуманного развития диалогов. Любовной линии – времени и драматизма.

Но если рассуждать о картине в жанре вестерн как о пробе пера для украинских кинематографистов – "Трое" — хороший задел на развитие жанра.

