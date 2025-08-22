"Троє" або гімн відчайдушним: огляд першого українського вестерну

В український прокат вийшов перший пригодницький фільм у жанрі вестерн. У головних ролях: Артемій Єгоров, Роман Ясиновський, Євген Піднебесний та Аліна Коваленко. Режисером картини виступив Іван Кравчишин.

Фокус подивився фільм одним із перших і розповідає про нього.

Трейлер фільму "Троє"

Сюжет картини переносить глядачів в історичний період з 1917 по 1921 роки (етап національно-визвольної боротьби за державність).

З перших кадрів глядачі стають свідками засідки махновських розбійників, які вирішують напасти на червоноармійців, що перевозять чималу суму грошей. Щоправда на двох героїв чекає сюрприз: разом із грошима вони випадково викрали червоного командира броньовика — ворога, якому судилося стати третім у їхній компанії опору.

Утрьох друзям доведеться пережити не одну пригоду: погоні на конях, перестрілки, викрадення автомобіля і багато іншого.

Фільм знімали на виразно й очевидно українських локаціях: Старокостянтинів, Лиса гора в Києві. Для зйомок в аристократичному маєтку команда фільму обрала Хмельницьку область — село Самчики.

Кадр із вестерну "Троє" Фото: Скріншот

Саундтреком до фільму стала композиції Bureviy від Latexfauna.

Створюючи український вестерн, команда ступала на тонку кригу незвіданого і не пройденого, адже раніше український кінематограф був доволі далекий від такого масштабного жанру. Виняток становить, мабуть, картина "Довбуш", але його складно повністю віднести до вестернів, скоріше — до пригодницької історичної драми.

Чого не скажеш про фільм "Троє". Звісно, будь-який вестерн, за замовчуванням, пригодницький та історичний, але акцент, зроблений на перегонах на конях, перестрілках, а головне махновці та червоноармійці в ролі ковбоїв та індіанців, між якими прірва ціннісних і моральних невідповідностей, а також порятунок прекрасної пані, змушують фільм повністю відповідати заявленому жанру.

Загалом команда непогано впоралася з оформленням локацій: все виглядає досить достовірно. Образи героїв прописані емоційно і характерно. Для зйомок задіяно багато автентичного історичного інвентарю — вози для коней, зброя часів початку минулого століття. Окремо варто відзначити художників з костюмів: їм вдалося перенести героїв фільму і глядачів в "обговорювану" епоху.

Кадр із вестерну "Троє" Фото: Скріншот

Але є, звісно, і негативні аспекти, що вказують на малий досвід роботи в заявленому жанрі. Історія розвивається з дещо "рваною" динамікою, мотивації героїв не завжди очевидна і потребує глибшого опрацювання персонажів, сценам бракує розмаїття локацій і більш продуманого розвитку діалогів. Любовній лінії — часу і драматизму.

Але якщо міркувати про картину в жанрі вестерн як про пробі пера для українських кінематографістів — "Троє" — хороший доробок на розвиток жанру.

