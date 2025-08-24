Восемь украинских фильмов будут соревноваться за выдвижение на "Оскар": кого может выбрать комитет (трейлеры)

Украинский Оскаровский комитет представил перечень лент, которые выдвинули заявки на участие в отборе на 98 премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Среди них — работа режиссера Мстислава Чернова, лента которого в 2024 году получила "Оскар".

Всего восемь лент подали продюсеры на рассмотрение в отборе по выдвижению на "Оскар". Об этом рассказали на Facebook-странице Украинского Оскаровского комитета.

"2000 метров до Андреевки"

Это новый фильм оскароносного режиссера "20 дней в Мариуполе", а также лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова. "2000 метров до Андреевки" — документальная лента, которая вошла в конкурсную программу "Мировая документалистика" в рамках фестиваля "Сандерс", где Чернов получил награду за лучшую режиссерскую работу.

Фильм рассказывает об украинском контрнаступлении на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года. Журналисты, которые отправились вместе с бойцами ВСУ, показывают кадры жизни военных в окопах и битвы.

В украинский прокат лента должна выйти 28 августа.

"Буча"

Фильм "Буча" режиссера Станислава Тиунова — первый большой художественный фильм о войне, снятый во время полномасштабного вторжения. Основанный на реальных событиях, он рассказывает о гражданине Казахстана, который может ездить на оккупированные территории и эвакуировать оттуда мирных людей.

Первый публичный показ состоялся в рамках украинского фестиваля документального кино Cinema for Victory в 2024 году.

"Дивия"

Фильм "Дивия" режиссера Дмитрия Грешко — документальная лента-наблюдение о влиянии российского вторжения на окружающую среду Украины. Название фильма происходит от славянской богини природы, которая олицетворяет мать всего живого.

В фильме в частности продемонстрирована затопленная водами разрушенного Каховского водохранилища Херсонщина.

"Осторожно! Жизнь продолжается"

Документальная лента режиссера Антона Штуки "Осторожно! Жизнь продолжается" рассказывает путешествие харьковского стритарт художника Гамлета Зиньковского, в освобожденный город Изюм, что в нескольких десятках километров до линии боевых действий.

Это фильм о философских размышлениях и портрет разрушенного оккупацией россиян города.

"Однажды летом в Украине"

Фильм "Однажды летом в Украине" режиссера Владимира Тихого рассказывает о нескольких героях-добровольцах. Главные герои — военные подразделения Международного легиона Главного управления разведки МО Украины, выполняющие задачи на самых горячих участках фронта.

"Подъемная сила"

Фильм "Подъемная сила" режиссера Александра Стратиенко — первый полнометражный фильм от украинской авиационной команды Aerotim о работе "крыльев" пехоты — армейской авиации Украины. Герои фильма — пилоты.

"Степное"

Фильм "Степное" режиссера Марины Вроды — это история нескольких дней жизни пожилого мужчины, который приезжает в украинское село Степное, чтобы присмотреть за своей матерью, которая находится при смерти.

"Лента времени"

Фильм "Лента времени" режиссера Екатерины Горностай — документальный фильм 2025 года, первый украинский фильм с 1997 года, вошедший в основную конкурсную программу Берлинского международного кинофестиваля. Это документальное кино об учителях и учениках, которые в условиях военных действий продолжают работать и учиться.

Оскаровский комитет должен проверить заявления и 28 августа объявить украинский фильм, который подадут на "Оскар". Международный шортлист из 15 фильмов сформирует Американская киноакадемия, его объявят 16 декабря.

