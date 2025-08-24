Вісім українських фільмів змагатимуться за висування на "Оскар": кого може обрати комітет (трейлери)

Український Оскарівський комітет представив перелік стрічок, які висунули заявки на участь у відборі на 98 премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Серед них — робота режисера Мстислава Чернова, стрічка якого у 2024 році здобула "Оскар".

Загалом вісім стрічок подали продюсери на розгляд у відборі щодо висування на "Оскар". Про це розповіли на Facebook-сторінці Українського Оскарівського комітету.

"2000 метрів до Андріївки"

Це новий фільм оскароносного режисера "20 днів у Маріуполі", а також лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова. "2000 метрів до Андріївки" — документальна стрічка, яка увійшла до конкурсної програми "Світова документалістика" у межах фестивалю "Сандерс", де Чернов отримав нагороду за найкращу режисерську роботу.

Фільм розповідає про український контрнаступ на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Журналісти, які відправилися разом із бійцями ЗСУ, показують кадри життя військових в окопах і битви.

В український прокат стрічка має вийти 28 серпня.

"Буча"

Фільм "Буча" режисера Станіслава Тіунова — перший великий художній фільм про війну, що було знято під час повномасштабного вторгнення. Заснований на реальних подіях, він розповідає про громадянина Казахстану, який може їздити на окуповані території та евакуювати звідти мирних людей.

Перший публічний показ відбувся у межах українського фестивалю документального кіно Cinema for Victory у 2024 році.

"Дівія"

Фільм "Дівія" режисера Дмитра Грешка — документальна стрічка-спостереження про вплив російського вторгнення на навколишнє середовище України. Назва фільму походить від слов'янської богині природи, яка уособлює матір усього живого.

У фільмі зокрема продемонстровано затоплену водами зруйнованого Каховського водосховища Херсонщину.

"Обережно! Життя триває"

Документальна стрічка режисера Антона Штуки "Обережно! Життя триває" розповідає подорож харківського стрітарт художника Гамлета Зіньківського, до звільненого міста Ізюм, що за кілька десятків кілометрів до лінії бойових дій.

Це фільм про філософські роздуми та портрет зруйнованого окупацією росіян міста.

"Одного літа в Україні"

Фільм "Одного літа в Україні" режисера Володимира Тихого розповідає про кількох героїв-добровольців. Головні герої — військові підрозділу Міжнародного легіону Головного управління розвідки МО України, що виконують завдання на найгарячіших ділянках фронту.

"Підйомна сила"

Фільм "Підйомна сила" режисера Олександра Стратієнка — перший повнометражний фільм від української авіаційної команди Aerotim про роботу "крил" піхоти — армійської авіації України. Герої фільму — пілоти.

"Степне"

Фільм "Степне" режисерки Марини Вроди — це історія кількох днів життя літнього чоловіка, який приїжджає в українське село Степне, аби доглянути свою матір, яка перебуває при смерті.

"Стрічка часу"

Фільм "Стрічка часу" режисерки Катерини Горностай — документальний фільм 2025 року, перший український фільм з 1997 року, що ввійшов до основної конкурсної програми Берлінського міжнародного кінофестивалю. Це документальне кіно про вчителів та учнів, які в умовах військових дій продовжують працювати та навчатися.

Оскарівський комітет має перевірити заяви і 28 серпня оголосити український фільм, який подадуть на "Оскар". Міжнародний шортлист із 15 фільмів сформує Американська кіноакадемія, його оголосять 16 грудня.

