Культура

Малевич в большом городе: как прошел модный показ по мотивам творчества украинского художника

В Киеве прошла предпремьерное мероприятие, посвященное Казимиру Малевичу
Шандра и Евгений Еремин | Фото: Пресс-служба

На днях в киевском MLYN design hub состоялось масштабное культурное событие, созданное по мотивам творчества знаменитого на весь мир украинского художника Казимира Малевича.

Событие призванное объединить моду, искусство и кино, организовано в преддверии премьеры украинской биографической драмы "Малевич" – ленты, основной целью которой стало "вернуть" украинского художника украинскому народу.

Гости стали участниками многогранной программы, включавшей перформанс-презентацию коллекции "КОД", срежиссированную Валерией Мелешко, а также арт-выставку с репродукциями картин из легендарной выставки Казимира Малевича "0,10".

Главной звездой коллекции "КОД" TAN x МАЛЕВИЧ стала актриса Марина Кошкина, сыгравшая в фильме роль Наташи.

Событие собрало столичных медийных личностей, дизайнеров, блогеров, стилистов, ведущих и представителей СМИ.

