Малевич в большом городе: как прошел модный показ по мотивам творчества украинского художника
На днях в киевском MLYN design hub состоялось масштабное культурное событие, созданное по мотивам творчества знаменитого на весь мир украинского художника Казимира Малевича.
Событие призванное объединить моду, искусство и кино, организовано в преддверии премьеры украинской биографической драмы "Малевич" – ленты, основной целью которой стало "вернуть" украинского художника украинскому народу.
Гости стали участниками многогранной программы, включавшей перформанс-презентацию коллекции "КОД", срежиссированную Валерией Мелешко, а также арт-выставку с репродукциями картин из легендарной выставки Казимира Малевича "0,10".
Главной звездой коллекции "КОД" TAN x МАЛЕВИЧ стала актриса Марина Кошкина, сыгравшая в фильме роль Наташи.
Событие собрало столичных медийных личностей, дизайнеров, блогеров, стилистов, ведущих и представителей СМИ.
