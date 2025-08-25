Малевич в большом городе: как прошел модный показ по мотивам творчества украинского художника

На днях в киевском MLYN design hub состоялось масштабное культурное событие, созданное по мотивам творчества знаменитого на весь мир украинского художника Казимира Малевича.

Событие призванное объединить моду, искусство и кино, организовано в преддверии премьеры украинской биографической драмы "Малевич" – ленты, основной целью которой стало "вернуть" украинского художника украинскому народу.

Гости стали участниками многогранной программы, включавшей перформанс-презентацию коллекции "КОД", срежиссированную Валерией Мелешко, а также арт-выставку с репродукциями картин из легендарной выставки Казимира Малевича "0,10".

Показ коллекции "КОД" ТAN x МАЛЕВИЧ

Главной звездой коллекции "КОД" TAN x МАЛЕВИЧ стала актриса Марина Кошкина, сыгравшая в фильме роль Наташи.

Марина Кошкина (в центре) – звезда перформанса-презентации коллекции "КОД"

Событие собрало столичных медийных личностей, дизайнеров, блогеров, стилистов, ведущих и представителей СМИ.

Яна Винниченко

Алина Шаманская

Таня Карикова

Анжела Чигрин

Макс Киреев

Александра Кучеренко

Оксана Набок и Ксения Виноградова

Dari White с мужем

