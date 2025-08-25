Малевич у великому місті: як пройшов модний показ за мотивами творчості українського художника
Днями в київському MLYN design hub відбулася масштабна культурна подія, створена за мотивами творчості знаменитого на весь світ українського художника Казимира Малевича.
Подія, покликана об'єднати моду, мистецтво і кіно, організована напередодні прем'єри української біографічної драми "Малевич" — стрічки, основною метою якої стало "повернути" українського художника українському народу.
Гості стали учасниками багатогранної програми, що включала перформанс-презентацію колекції "КОД", зрежисовану Валерією Мелешко, а також арт-виставку з репродукціями картин з легендарної виставки Казимира Малевича "0,10".
Головною зіркою колекції "КОД" TAN x МАЛЕВИЧ стала актриса Марина Кошкіна, яка зіграла у фільмі роль Наташі.
Подія зібрала столичних медійних особистостей, дизайнерів, блогерів, стилістів, ведучих і представників ЗМІ.
