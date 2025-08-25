Підтримайте нас RU
Малевич у великому місті: як пройшов модний показ за мотивами творчості українського художника

У Києві відбувся передпрем'єрний захід, присвячений Казимиру Малевичу
Шандра та Євген Єрьомін | Фото: Пресс-служба

Днями в київському MLYN design hub відбулася масштабна культурна подія, створена за мотивами творчості знаменитого на весь світ українського художника Казимира Малевича.

Подія, покликана об'єднати моду, мистецтво і кіно, організована напередодні прем'єри української біографічної драми "Малевич" — стрічки, основною метою якої стало "повернути" українського художника українському народу.

Гості стали учасниками багатогранної програми, що включала перформанс-презентацію колекції "КОД", зрежисовану Валерією Мелешко, а також арт-виставку з репродукціями картин з легендарної виставки Казимира Малевича "0,10".

Показ колекції "КОД" ТAN x МАЛЕВИЧ
Показ колекції "КОД" ТAN x МАЛЕВИЧ

Головною зіркою колекції "КОД" TAN x МАЛЕВИЧ стала актриса Марина Кошкіна, яка зіграла у фільмі роль Наташі.

Модний показ на перфоменсі-презентації в Києві
Марина Кошкіна (у центрі) — зірка перформансу-презентації колекції "КОД"
Перфоменс-презентація в Києві

Подія зібрала столичних медійних особистостей, дизайнерів, блогерів, стилістів, ведучих і представників ЗМІ.

Раніше Фокус писав, як пройшов бранч Анастасії Цимбалару в Києві, а також що цікавого було на б'юті-бранчі в стилі студентської вечірки.