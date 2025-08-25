Малевич у великому місті: як пройшов модний показ за мотивами творчості українського художника

Днями в київському MLYN design hub відбулася масштабна культурна подія, створена за мотивами творчості знаменитого на весь світ українського художника Казимира Малевича.

Подія, покликана об'єднати моду, мистецтво і кіно, організована напередодні прем'єри української біографічної драми "Малевич" — стрічки, основною метою якої стало "повернути" українського художника українському народу.

Гості стали учасниками багатогранної програми, що включала перформанс-презентацію колекції "КОД", зрежисовану Валерією Мелешко, а також арт-виставку з репродукціями картин з легендарної виставки Казимира Малевича "0,10".

Показ колекції "КОД" ТAN x МАЛЕВИЧ

Головною зіркою колекції "КОД" TAN x МАЛЕВИЧ стала актриса Марина Кошкіна, яка зіграла у фільмі роль Наташі.

Марина Кошкіна (у центрі) — зірка перформансу-презентації колекції "КОД"

Подія зібрала столичних медійних особистостей, дизайнерів, блогерів, стилістів, ведучих і представників ЗМІ.

Яна Винниченко

Аліна Шаманська

Таня Карікова

Анжела Чигрин

Макс Кірєєв

Олександра Кучеренко

Оксана Набок і Ксенія Виноградова

Dari White з чоловіком

