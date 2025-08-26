Летний девичник Оли Цибульской за городом: как прошло звездное событие

На днях в загородном гостинично-ресторанном комплексе "DACHALOVE" состоялся летний девичник украинской певицы, инфлюенсера, писательницы Оли Цибульской в формате ретрита-вдохновения.

Фокус побывал на звездном событии и спешит поделиться впечатлениями и эмоциями.

Девушки встретились на террасе у озера в Киевской области, где для них особую музыкальную атмосферу создавал саксофонист Антон Бендриков.

Антон Бендриков Фото: Пресс-служба

Модератором встречи выступила звездная интервьюер, ведущая и автор You-tube шоу "Ожинове морозиво" Мирослава Мандзюк.

Мирослава Мандзюк – модератор встречи

Мероприятие началось с флористического мастер-класса. Мария Булка, флористка с 15-летним опытом, пригласила приобщиться к медитации и созданию цветочных декораций. Каждая композиция участников была уникальной и неповторимой, фермерские цветы и локальные овощи украсили стол и создали магическую атмосферу для праздничного обеда.

Цветочный мастер-класс для гостей от флориста Марии Булки

Мария Булка, флорист с 15-летним стажем

Впоследствии состоялась дискуссия о ведении бизнеса в Украине женщинами, сложностях в современных реалиях, вызовах и путях преодоления.

Public Talk начала Оля Цибульская, которая делилась собственным опытом, рассказывала о своем творческом пути, осознании себя и о своих дальнейших планах.

Ольга Цибульская рассказала гостям мероприятия о своем опыте

Ольга Цибульская

Позже гостьи звездного ретрита приняли участие в создании своих уникальных украшений под руководством Ирины Агрес.

Мастер-класс по созданию уникальных украшений от Ирины Агрес

Встреча продолжилась на SUPах. Для девушек провела тренировку звездная фитнес-тренер Ксения Литвинова.

Надежда Матвеева

Мария Старовойт

Вечером состоялся гала-ужин при свечах, а сушефы Вадим Понамаренко и Федор Яковлев с командой поваров приготовили каре телятины, курицу-пирзолу, кулеш на огне с уткой, грилированные домашние овощи и другие традиционные украинские блюда.

В ходе вечера девушкам удалось закрыть сбор на сумму 52 517 тыс. грн на тепловизор для 8 батальона 114 бригады ТпО, которые держат оборону на одном из самых горячих направлений — Купянском.

Ксения Виноградова

Лиза Краснова

Анна Малиновская

Инна Кириченко

Ирина Татаренко

Ксения Литвинова и Виктория Кагаловская

Ольга Штайне и Оксана Набок

Таня Карикова

Мария Булка, Мирослава Мандзюк, Анна Малиновская и Надежда Матвеева

