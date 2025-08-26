Літній дівич-вечір Олі Цибульської за містом: як минула зіркова подія

Днями в заміському готельно-ресторанному комплексі "DACHALOVE" відбувся літній дівич-вечір української співачки, інфлюенсерки, письменниці Олі Цибульської у форматі ретриту-натхнення.

Фокус побував на зірковій події і поспішає поділитися враженнями та емоціями.

Дівчата зустрілися на терасі біля озера в Київській області, де для них особливу музичну атмосферу створював саксофоніст Антон Бендриков.

Антон Бендриков Фото: Пресс-служба

Модераторкою зустрічі виступила зіркова інтерв'юерка, ведуча та авторка You-tube шоу "Ожинове морозиво" Мирослава Мандзюк.

Мирослава Мандзюк — модератор зустрічі

Захід розпочався з флористичного майстер-класу. Марія Булка, флористка з 15-річним досвідом, запросила долучитися до медитації та створення квіткових декорацій. Кожна композиція учасників була унікальною та неповторною, фермерські квіти та локальні овочі прикрасили стіл і створили магічну атмосферу для святкового обіду.

Квітковий майстер-клас для гостей від флориста Марії Булки

Марія Булка, флорист із 15-річним стажем

Згодом відбулася дискусія про ведення бізнесу в Україні жінками, складнощі в сучасних реаліях, виклики та шляхи подолання.

Public Talk розпочала Оля Цибульська, яка ділилася власним досвідом, розповідала про свій творчий шлях, усвідомлення себе та про свої подальші плани.

Ольга Цибульська розповіла гостям заходу про свій досвід

Ольга Цибульська

Пізніше гості зіркового ретриту взяли участь у створенні своїх унікальних прикрас під керівництвом Ірини Агрес.

Майстер-клас зі створення унікальних прикрас від Ірини Агрес

Зустріч продовжилася на SUPах. Для дівчат провела тренування зіркова фітнес-тренерка Ксенія Литвинова.

Надія Матвєєва

Марія Старовойт

Увечері відбулася гала-вечеря при свічках, а сушефи Вадим Понамаренко та Федір Яковлєв з командою кухарів приготували каре телятини, курку-пірзолу, куліш на вогні з качкою, грильовані домашні овочі та інші традиційні українські страви.

Під час вечора дівчатам вдалося закрити збір на суму 52 517 тис. грн на тепловізор для 8 батальйону 114 бригади ТПО, які тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків — Куп'янському.

Ксенія Виноградова

Ліза Краснова

Анна Малиновська

Інна Кириченко

Ірина Татаренко

Ксенія Литвинова та Вікторія Кагаловська

Ольга Штайне та Оксана Набок

Таня Карікова

Марія Булка, Мирослава Мандзюк, Анна Малиновська та Надія Матвєєва

