"Ледниковый период 6" – скоро на экранах: студия Disney назвала дату выхода премьеры (видео)
Компания Disney готовится выпустить на экраны шестую часть легендарного мультфильма "Ледниковый период".
Новая часть получит название Boiling Point ("Точка кипения"), намекающее на глобальное потепление и накал страстей между героями. Об этом сообщило издание Deadline.
Дату премьеры мультфильма часто переносили, но сейчас ее создатели готовы представить картину 5 февраля 2027 года. Сиквел описывается как "настоящее сумасшедшее приключение, полное динозавров и лавы".
Disney и 20th Century Animation еще в ноябре 2024 года объявили о начале работы над шестым фильмом "Ледниковый период", напоминает издание Variety.
Зрители увидят любимых героев — мамонта Мэнни, ленивца Сида, смилодона Диего, саблезубую белку Скрата и других. Члены стаи посетят неизведанные уголки "коварного Затерянного мира". Роли в озвучивании вновь исполнят Рэй Романо, Джон Легуизамо, Денис Лири, Саймон Пегг и Куин Латифа.
Шестая часть продолжит вышедший почти 10 лет назад фильм "Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно". За всю историю существования сага получила огромный успех: пять мультфильмов собрали $3,2 млрд в мировом прокате. Последняя лента вышла в 2016 году и собрала $408,5 млн.
"Как и со всеми франшизами, спрос на продолжение угасает из-за завышенных ожиданий киноманов", — замечают авторы.
Напомним, в Украине недавно прошла премьера мультфильма "Элио" о жизни ребенка после гибели родителей. Главный герой Элио Солис мечтал, чтобы его похитили инопланетяне.
В конце 2026 года ожидается премьера мультфильма "Шрек-5". Американская актриса Зендая озвучит его повзрослевшую дочь.