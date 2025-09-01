"Льодовиковий період 6" — скоро на екранах: студія Disney назвала дату виходу прем'єри (відео)

Компанія Disney готується випустити на екрани шосту частину легендарного мультфільму "Льодовиковий період".

Related video

Нова частина отримає назву Boiling Point ("Точка кипіння"), що натякає на глобальне потепління і загострення пристрастей між героями. Про це повідомило видання Deadline.

"Льодовиковий період: Boiling Point" вийде 5 лютого 2027 року

Дату прем'єри мультфільму часто переносили, але зараз її творці готові представити картину 5 лютого 2027 року. Сиквел описується як "справжня божевільна пригода, повна динозаврів і лави".

Disney і 20th Century Animation ще в листопаді 2024 року оголосили про початок роботи над шостим фільмом "Льодовиковий період", нагадує видання Variety.

Шоста частина продовжить "Льодовиковий період 5: Зіткнення неминуче"

Глядачі побачать улюблених героїв — мамонта Менні, лінивця Сіда, смілодона Дієго, шаблезубу білку Скрата та інших. Члени зграї відвідають незвідані куточки "підступного Загубленого світу". Ролі в озвучуванні знову виконають Рей Романо, Джон Легуїзамо, Деніс Лірі, Саймон Пегг і Квін Латіфа.

Шоста частина продовжить фільм "Льодовиковий період 5: Зіткнення неминуче", що вийшов майже 10 років тому. За всю історію існування сага отримала величезний успіх: п'ять мультфільмів зібрали $3,2 млрд у світовому прокаті. Остання стрічка вийшла 2016 року і зібрала $408,5 млн.

"Як і з усіма франшизами, попит на продовження згасає через завищені очікування кіноманів", — зауважують автори.

Нагадаємо, в Україні нещодавно відбулася прем'єра мультфільму "Еліо" про життя дитини після загибелі батьків. Головний герой Еліо Соліс мріяв, щоб його викрали інопланетяни.

Наприкінці 2026 року очікується прем'єра мультфільму "Шрек-5". Американська акторка Зендая озвучить його дорослу доньку.