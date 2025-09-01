"Льодовиковий період 6" — скоро на екранах: студія Disney назвала дату виходу прем'єри (відео)
Компанія Disney готується випустити на екрани шосту частину легендарного мультфільму "Льодовиковий період".
Нова частина отримає назву Boiling Point ("Точка кипіння"), що натякає на глобальне потепління і загострення пристрастей між героями. Про це повідомило видання Deadline.
Дату прем'єри мультфільму часто переносили, але зараз її творці готові представити картину 5 лютого 2027 року. Сиквел описується як "справжня божевільна пригода, повна динозаврів і лави".
Disney і 20th Century Animation ще в листопаді 2024 року оголосили про початок роботи над шостим фільмом "Льодовиковий період", нагадує видання Variety.
Глядачі побачать улюблених героїв — мамонта Менні, лінивця Сіда, смілодона Дієго, шаблезубу білку Скрата та інших. Члени зграї відвідають незвідані куточки "підступного Загубленого світу". Ролі в озвучуванні знову виконають Рей Романо, Джон Легуїзамо, Деніс Лірі, Саймон Пегг і Квін Латіфа.
Шоста частина продовжить фільм "Льодовиковий період 5: Зіткнення неминуче", що вийшов майже 10 років тому. За всю історію існування сага отримала величезний успіх: п'ять мультфільмів зібрали $3,2 млрд у світовому прокаті. Остання стрічка вийшла 2016 року і зібрала $408,5 млн.
"Як і з усіма франшизами, попит на продовження згасає через завищені очікування кіноманів", — зауважують автори.
