Первый святой-миллениал: как итальянский подросток заслужил канонизацию Ватикана

Папа Римский Лев XIV вскоре признает святым юного итальянца Карло Акутиса, который умер от лейкемии в 2006 году. Церемония состоится уже 7 сентября на площади Святого Петра в Ватикане.

В Ватикан собираются прибыть десятки тысяч верующих, пишет Reuters. Церемония должна была состояться еще в апреле, однако ее пришлось переносить из-за смерти Папы Франциска.

Теперь Папа Лев также канонизирует и еще одного итальянца — Пьера Джорджо Фрассати, который прославился своей помощью нуждающимся. Фрассати тоже умер от тяжелой болезни — полиомиелита — в первой половине прошлого века.

Что касается Карло Акутиса, то его в католическом мире возносят на один уровень с Матерью Терезой и Франциском Ассизским. Он был выдающимся католическим активистом и одновременно активным пользователем интернета и использовал сеть для продвижения своей веры. Даже без специального образования Акутис создавал сайты и программы о религиозных чудесах и католических святых, — ради этого он изучил компьютерный код.

Карло Акутис умер в 15 лет, причем смертельная болезнь развивалась у него очень стремительно. После его смерти люди со всего мира начали рассказывать об удивительных исцелениях от самых тяжелых болезней, в частности, онкологических.

Мать Акутиса, Антония Сальцано, видит феномен своего сына в том, что он вроде бы был "обычным ребенком". Ранее она рассказала изданию, что Карло ходил в школу, играл с друзьями и в целом жил нормальной человеческой жизнью, — но "его необычайным качеством было то, что он открыл двери своего сердца Иисусу и поставил Иисуса на первое место в своей жизни".

