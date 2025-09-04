Перший святий-міленіал: як італійський підліток заслужив на канонізацію Ватикану

Папа Римський Лев XIV незабаром визнає святим юного італійця Карло Акутіса, який помер від лейкемії у 2006 році. Церемонія відбудеться вже 7 вересня на площі Святого Петра у Ватикані.

Related video

До Ватикану збираються прибути десятки тисяч вірян, пише Reuters. Церемонія мала відбутися ще у квітні, однак її довелося переносити через смерть Папи Франциска.

Тепер Папа Лев також канонізує і ще одного італійця – П'єра Джорджо Фрассаті, який прославився своєю допомогою нужденним. Фрассаті теж помер від важеої хвороби – поліомієліту – у першій половині минулого століття.

Щодо Карло Акутіса, то його у католицькій спільності підносять на один рівень з Матір'ю Терезою та Франциском Ассизьким. Він був видатним католицьким активістом і водночас активним користувачем інтернету й використовував мережу для просування своєї віри. Навіть без спеціальної освіти Акутіс створював сайти та програми про релігійні дива та католицьких святих, – заради цього він вивчив комп'ютерний код.

Карло Акутіс помер у 15 років, причому смертельна хвороба розвивалася у нього дуже стрімко. Після його смерті люди з усього світу почали розповідати про дивовижні зцілення від найважчих хвороб, зокрема, онкологічних.

Мати Акутіса, Антонія Сальцано, вбачає феномен свого сина в тому, що він наче був "звичайною дитиною". Раніше вона розповіла виданню, що Карло ходив до школи, грався з друзями і в цілому жив нормальним людськім життям, – але "його надзвичайною якістю було те, що він відкрив двері свого серця Ісусу та поставив Ісуса на перше місце у своєму житті".

Раніше Фокус повідомляв, що волосся шанованого Ватиканом підлітка продають за тисячі фунтів. Йшлося якраз про Карло Акутіса, а пасмо його волосся було продано на eBay за вражаючу суму – 2000 фунтів стерлінгів.

У листопаді 2024 року стало відомо, що Папа Римський канонізує італійського підлітка, який помер у 2006 році. Таким чином Карло Акутіс стане першим святим з так званого покоління мілленіалів.