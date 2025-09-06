Совершенно секретный проект: стало известно, с чем работал Дэвид Боуи в последние месяцы жизни (фото)

Прощальным подарком Дэвида Боуи своим фанатам обычно считают его последний альбом Blackstar. Однако даже близкие друзья не знали, что незадолго до смерти музыкант работал над совершенно другим проектом.

В собственных заметках Боуи называл секретный проект "мюзиклом 18 века", передает ВВС. Об этом замысле не знало даже ближайшее окружение Боуи, ведь заметки нашли уже после его смерти. Теперь их передали в музей Виктории и Альберта вместе с остальным архивом Боуи.

Записная книжка Дэвида Боуи с названием The Spectator Фото: BBC

Мюзикл должен был называться The Spectator ("Зритель"), а местом, где разворачиваются события, был Лондон 18 века. Боуи восхищался контрастом той эпохи: с одной стороны — развитие культуры и искусства, с другой — разгул преступности (в частности, музыкант изучал историю знаменитого вора Джека Шеппарда).

Если бы идею удалось воплотить в жизнь, мюзикл был бы одним из самых амбициозных проектов Боуи, отмечает издание. Сам музыкант еще в 2002 рассказывал в эфире BBC Radio 4, что "с самого начала очень хотел писать для театра".

Во время работы над потенциальным мюзиклом Дэвид Боуи выписывал цитаты и конспектировал статьи из ежедневного периодического издания, которое распространялось в Лондоне в начале 18 века. Причем издание как раз и называлось The Spectator.

Заметки Дэвида Боуи к новому мюзиклу Фото: BBC

Заметки для мюзикла были найдены в кабинете Боуи в Нью-Йорке. Ключи от этого помещения были только у самого музыканта и у его личного помощника.

