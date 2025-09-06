Цілком секретний проєкт: стало відомо, із чим працював Девід Бові у останні місяці життя (фото)

Прощальним подарунком Девіда Бові своїм фанатам зазвичай вважають його останній альбом Blackstar. Проте навіть близькі друзі не знали, що незадовго до смерті музикант працював над геть іншим проєктом.

У власних нотатках Бові називав секретний проєкт "мюзиклом 18 століття", передає ВВС. Про цей замисел не знало навіть найближче оточення Бові, адже нотатки знайшли вже після його смерті. Тепер їх передали до музею Вікторії та Альберта разом з рештою архіву Бові.

Нотатник Девіда Бові із назвою The Spectator Фото: BBC

Мюзикл мав називатися The Spectator ("Глядач"), а місцем, де розгортаються події, був Лондон 18 сторіччя. Бові захоплювався контрастом тієї епохи: з одного боку – розвиток культури й мистецтва з іншого – розгул злочинності (зокрема, музикант вивчав історію знаменитого злодія Джека Шеппарда).

Якби ідею вдалося втілити в життя, мюзикл був би одним з найамбітніших проєктів Бові, зазначає видання. Сам музикант ще у 2002 розповідав у етері BBC Radio 4, що "із самого початку дуже хотів писати для театру".

Під час роботи над потенційним мюзиклом Девід Бові виписував цитати та конспектував статті з щоденного періодичного видання, що поширювалося у Лондоні на початку 18 століття. Причому видання якраз і називалося The Spectator.

Нотатки Девіда Бові до нового мюзиклу Фото: BBC

Нотатки для мюзиклу були знайдені у кабінеті Бові в Нью-Йорку. Ключі від цього приміщення були тільки у самого музиканта та у його особистого помічника.

