Место проживания не имеет значения: историку Тимоти Снайдеру присудили премию имени Стуса

Американский историк и писатель Тимоти Снайдер стал лауреатом премии имени Василя Стуса — за свой вклад в украинскую культуру и стойкую гражданскую позицию.

Премию Василя Стуса присуждают ежегодно, причем место проживания лауреата не имеет значения, напоминает PEN Ukraine. Поэтому получить премию могут не только украинские, но и иностранные авторы.

"Есть так много поэтов, так много украинских авторов, которые могли и могут поэзией и прозой пересказать важную правду о войне. И поэтому мне несколько неловко. Потому что я знаю лично так много людей, которые формулируют эту войну прозой и поэзией", — сказал в своей речи Тимоти Снайдер.

И подчеркнул: "В Украине во время войны я не могу о себе, я могу только о других, у которых, в будущем и сейчас, я учусь".

Как отметил председатель жюри Премии имени Стуса, президент PEN Ukraine Владимир Ермоленко, Тимоти Снайдер сегодня является одним из сильнейших в мире голосов в поддержку Украины.

"Эта поддержка основывается на его убеждении, что тираниям надо оказывать решительное сопротивление. Примером такого сопротивления являются для Снайдера диссиденты Центрально-Восточной Европы, в том числе и Украины, -- и, конечно, среди них Василь Стус. Эта премия — также знак того, насколько в Украине ценят голос Снайдера в нашу поддержку", — сказал Владимир Ермоленко.

Тимоти Снайдер — исследователь истории Центральной и Восточной Европы, в частности, Украины. Среди его работ — книги "О свободе", "О тирании. Двадцать уроков двадцатого века", "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным", "Путь к несвободе: Россия, Европа, Америка".

Ранее Фокус сообщал, что Снайдер привез Зеленскому особый подарок и заговорил на "соловьином". В частности, он подписал для президента Украины первый экземпляр своей книги "О свободе".

Также стало известно, что историк Тимоти Снайдер встретился с бойцом ВСУ, который читал его книгу в окопе. Снайдер узнал о бойце Александре Ширшине благодаря фото, которое разлетелось по соцсетям.