Місце проживання не має значення: історику Тімоті Снайдеру присудили премію імені Стуса

Американський історик та письменник Тімоті Снайдер став цьогорічним лауреатом премії імені Василя Стуса – за свій внесок в українську культуру та стійку громадянську позицію.

Related video

Премію Василя Стуса присуджують щороку, причому місце проживання лауреата не має значення, нагадує PEN Ukraine. Тому отримати премію можуть не лише українські, а й іноземні автори.

"Є так багато поетів, так багато українських авторів, які могли і можуть поезією і прозою переказати істотну правду про війну. І тому мені трошки незручно. Бо я знаю особисто так багато людей, які формулюють цю війну прозою та поезією», – сказав у своїй промові Тімоті Снайдер.

І наголосив: "В Україні під час війни я не можу про себе, я можу тільки про інших, у яких, у майбутньому і зараз, я вчуся".

Як зауважив голова журі Премії імені Стуса, президент PEN Ukraine Володимир Єрмоленко, Тімоті Снайдер сьогодні є одним із найсильніших у світі голосів на підтримку України.

"Ця підтримка ґрунтується на його переконанні, що тираніям треба чинити рішучий опір. Прикладом такого опору є для Снайдера дисиденти Центрально-Східної Європи, зокрема й України, -- і, звісно, серед них Василь Стус. Ця премія – також знак того, наскільки в Україні цінують голос Снайдера на нашу підтримку", — сказав Володимир Єрмоленко.

Тімоті Снайдер – дослідник історії Центральної та Східної Європи, зокрема, України. Серед його робіт – книжки "Про свободу", "Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття", "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним", "Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка".

Раніше Фокус повідомляв, що Снайдер привіз Зеленському особливий подарунок і заговорив "солов'їною". Зокрема, він підписав для президента України перший примірник своєї книги "Про свободу".

Також стало відомо, що історик Тімоті Снайдер зустрівся з бійцем ЗСУ, який читав його книгу в окопі. Снайдер дізнався про бійця Олександра Ширшина завдяки фото, що розлетілося соцмережами.