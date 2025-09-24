В Киеве стартовал Одесский международный кинофестиваль 2025: что известно о культурном событии

В этом году Одесский международный кинофестиваль проводят в Киеве. Он продлится по 4 сентября, и будет удивлять украинцев европейским жанровым кино на языке оригинала.

16-й Одесский международный кинофестиваль состоится с 24 сентября по 4 октября 2025 года в Киеве. Организаторы отметили, что нынешний постер отражает нынешнее состояние Украины — "раскаленной, покрытой ранами и трещинами, но целостной и сильной". Они отметили, что кино и культура являются мощным инструментом исцеления и объединения.

Постер Одесского кинофестиваля 2025 года

Одесский международный кинофестиваль: состав жюри

В состав жюри ОМКФ-2025 вошли известные режиссеры, продюсеры, кинокритики и эксперты, чьи профессиональные достижения и опыт формируют современный кинопроцесс.

Участников европейского конкурса будут судить:

Гюда Велвин Мюклебуст (Gyda Velvin Myklebust) — норвежский продюсер;

Денис Тарасов — украинский режиссер, его работой является "БожеВильные";

Ирена Кацялович (Irena Katsialovich) — белорусский кинокритик;

Петер Роммель (Peter Rommel) — немецкий продюсер;

Петр Бартушек (Piotr Bartuszek) — кастинг-директор из Польши;

Сергей Лавренюк — украинский кинопродюсер, его работами являются "DZIDZIO Контрабас" и "11 детей из Моршина";

Юрис Пошкус (Jūris Poškus) — латвийский режиссер и продюсер.

Жюри национального конкурса — это:

Аляксей Палуян (Aliaksei Paluyan) — белорусский кинорежиссер, который более 10 лет живет и работает в Германии;

Каталин Молдовай (Cătălin Moldovai) — румынский кинорежиссер и сценарист;

Конрад Шолайски (Konrad Szołajski) — польский сценарист и режиссер;

Тарас Томенко — украинский кинорежиссер и киносценарист, его работой является "Дом "Слово"";

Хуго Росак (Hugo Rosák) — руководитель отраслевого офиса Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Почему Одесский кинофестиваль в Киеве

Генеральный директор ОМКФ-2025 Анна Мачух в интервью РБК-Украина объяснила, что несмотря на веру в победу в Украине продолжается война, поэтому организаторы выбрали для проведения фестиваля место, где безопаснее.

"Для нас сверхважно, чтобы наши международные могли доехать на фестиваль относительно быстрее, чтобы зрители имели возможность пройти в укрытие в случае тревоги и чтобы укрытия соответствовали нормам. Киев в этом плане более удобен — больше вариантов транспорта и надежные укрытия", — отметила она.

Зачем идти на 16-й Одесский международный кинофестиваль

В этом году Одесскому международному кинофестивалю уже 16 лет. Мачух пообещала зрителям несколько интересных ретроспектив и очень много европейского жанрового кино. В 2025 году организаторы сделали акцент на комедиях.

"Для зрителей, которые не имеют отношения к кинопрофессии, фестиваль — это один из самых доступных видов отдыха. Билеты стоят дешевле, чем на обычных киносеансах, а также только на фестивалях можно увидеть большинство фильмов — 90% фестивального кино не выйдет в прокат в Украине", — подчеркнула гендиректор.

Все фильмы будут показывать на языке оригинала. Также во время культурного события можно будет пообщаться с любимыми украинскими актерами и режиссерами.

"И конечно это неповторимая атмосфера фестиваля, ведь кто хоть раз провел день на кинофестивале, становится от этого зависимым и возвращается из года в год", — добавила Мачух.

