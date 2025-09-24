У Києві стартував Одеський міжнародний кінофестиваль 2025: що відомо про культурну подію

Цього року Одеський міжнародний кінофестиваль проводять у Києві. Він триватиме по 4 вересня, і дивуватиме українців європейським жанровим кіно мовою оригіналу.

16-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 24 вересня по 4 жовтня 2025 року у Києві. Організатори наголосили, що цьогорічний постер відображає нинішній стан України — "розпеченої, вкритої ранами та тріщинами, але цілісної та сильної". Вони зазначили, що кіно й культура є потужним інструментом зцілення та обʼєднання.

Постер Одеського кінофестивалю 2025

Одеський міжнародний кінофестиваль: склад журі

До складу журі ОМКФ-2025 увійшли знані режисери, продюсери, кінокритики та експерти, чиї професійні досягнення та досвід формують сучасний кінопроцес.

Учасників європейського конкурсу судитимуть:

Гюда Велвін Мюклебуст (Gyda Velvin Myklebust) — норвезька продюсерка;

Денис Тарасов — український режисер, його роботою є "БожеВільні";

Ірена Кацяловіч (Irena Katsialovich) — білоруська кінокритикиня;

Петер Роммель (Peter Rommel) — німецький продюсер;

Пйотр Бартушек (Piotr Bartuszek) — кастинг-директор із Польщі;

Сергій Лавренюк — український кінопродюсер, його роботами є "DZIDZIO Контрабас" і "11 дітей з Моршина";

Юріс Пошкус (Jūris Poškus) — латвійський режисер і продюсер.

Журі національного конкурсу — це:

Аляксєй Палуян (Aliaksei Paluyan) — білоруський кінорежисер, який понад 10 років живе й працює у Німеччині;

Каталін Молдовай (Cătălin Moldovai) — румунська кінорежисерка та сценаристка;

Конрад Шолайські (Konrad Szołajski) — польський сценарист і режисер;

Тарас Томенко — український кінорежисер та кіносценарист, його роботою є "Будинок "Слово"";

Хуго Росак (Hugo Rosák) — керівник галузевого офісу Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.

Чому Одеський кінофестиваль в Києві

Генеральна директорка ОМКФ-2025 Анна Мачух в інтерв'ю РБК-Україна пояснила, що попри віру у перемогу в Україні триває війна, тож організатори обрали для проведення фестивалю місце, де безпечніше.

"Для нас надважливо, щоб наші міжнародні могли доїхати на фестиваль відносно швидше, щоб глядачі мали змогу пройти в укриття у разі тривоги й щоб укриття відповідали нормам. Київ у цьому плані більш зручний — більше варіантів транспорту та надійніші укриття", — зазначила вона.

Навіщо йти на 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль

Цього року Одеському міжнародному кінофестивалю вже 16 років. Мачух пообіцяла глядачам кілька цікавих ретроспектив і дуже багато європейського жанрового кіно. У 2025 році організатори зробили акцент на комедіях.

"Для глядачів, які не мають стосунку до кінопрофесії, фестиваль — це один із найдоступніших видів відпочинку. Квитки коштують дешевше, ніж на звичайних кіносеансах, а також лише на фестивалях можна побачити більшість фільмів — 90% фестивального кіно не вийде в прокат в Україні", — підкреслила гендиректорка.

Усі фільми показуватимуть мовою оригіналу. Також під час культурної події можна буде оспілкуватись з улюбленими українськими акторами та режисерами.

"І звичайно це неповторна атмосфера фестивалю, адже хто хоч раз провів день на кінофестивалі, стає від цього залежним і повертається з року в рік", — додала Мачух.

