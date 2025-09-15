Фільм українського режисера Валентина Васяновича переміг на кінофестивалі у Торонто

Цьогоріч у програмі Platform змагалися десять картин із дев’ятнадцяти країн. Журі ухвалило одностайне рішення вручити нагороду фільму Валентина Васяновича "За Перемогу!".

Український режисер Валентин Васянович отримав престижну нагороду програми Platform на 50-му Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) за свою стрічку "За Перемогу!". Це перший випадок в історії, коли українську роботу відібрали до цієї конкурсної секції, де оцінюють фільми з виразним авторським стилем та потужним режисерським підходом.

Конкурсна програма

Цьогоріч у програмі Platform змагалися десять картин із дев’ятнадцяти країн. Журі ухвалило одностайне рішення віддати перемогу саме Васяновичу. У заяві наголошується, що фільм повертає кінематограф до його витоків, водночас ламаючи традиційні форми та розкриваючи універсальні емоції.

"Стрічка майстерно працює з очікуваннями публіки, поєднує тонкий гумор із серйозною тематикою та вражає точністю постановки", — йдеться у відгуку.

Валентин Васянович отримав престижну нагороду на 50-му Міжнародному кінофестивалі в Торонто Фото: Facebook

Співпродюсер фільму Володимир Яценко підкреслив, що робота Васяновича ставить запитання, які більшість намагається відкласти на потім: що станеться після перемоги?

"Коли суспільство, об’єднане спільною боротьбою, залишиться наодинці з внутрішніми протиріччями, як ми зможемо будувати нову країну? Перемога у Торонто доводить, що ця історія має значення не лише для України, а й для всього світу", — зазначив він.

Про що фільм

"За Перемогу!" — це антиутопічна драма про післявоєнну Україну, яка досліджує питання ідентичності, повернення та кризи самореалізації. Головний герой — режисер, що втрачає можливість працювати вдома, тоді як його сім’я вагається, чи повертатися в умовах економічної нестабільності.

Кадр з фільму Валентина Васяновича "За перемогу!" Фото: Facebook

Більшість учасників знімальної групи зіграли самих себе, а сам Валентин Васянович виступив не тільки режисером, але й виконавцем головної ролі.

