Фільм українського режисера Валентина Васяновича переміг на кінофестивалі у Торонто
Цьогоріч у програмі Platform змагалися десять картин із дев’ятнадцяти країн. Журі ухвалило одностайне рішення вручити нагороду фільму Валентина Васяновича "За Перемогу!".
Український режисер Валентин Васянович отримав престижну нагороду програми Platform на 50-му Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) за свою стрічку "За Перемогу!". Це перший випадок в історії, коли українську роботу відібрали до цієї конкурсної секції, де оцінюють фільми з виразним авторським стилем та потужним режисерським підходом.
Конкурсна програма
Цьогоріч у програмі Platform змагалися десять картин із дев’ятнадцяти країн. Журі ухвалило одностайне рішення віддати перемогу саме Васяновичу. У заяві наголошується, що фільм повертає кінематограф до його витоків, водночас ламаючи традиційні форми та розкриваючи універсальні емоції.
"Стрічка майстерно працює з очікуваннями публіки, поєднує тонкий гумор із серйозною тематикою та вражає точністю постановки", — йдеться у відгуку.
Співпродюсер фільму Володимир Яценко підкреслив, що робота Васяновича ставить запитання, які більшість намагається відкласти на потім: що станеться після перемоги?
"Коли суспільство, об’єднане спільною боротьбою, залишиться наодинці з внутрішніми протиріччями, як ми зможемо будувати нову країну? Перемога у Торонто доводить, що ця історія має значення не лише для України, а й для всього світу", — зазначив він.
Про що фільм
"За Перемогу!" — це антиутопічна драма про післявоєнну Україну, яка досліджує питання ідентичності, повернення та кризи самореалізації. Головний герой — режисер, що втрачає можливість працювати вдома, тоді як його сім’я вагається, чи повертатися в умовах економічної нестабільності.
Більшість учасників знімальної групи зіграли самих себе, а сам Валентин Васянович виступив не тільки режисером, але й виконавцем головної ролі.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про:
- 5 прем'єр у кінотеатрах, які нікого не залишили байдужим.
- 6 фільмів липня, що здивували навіть кіногурманів.
- Топ 5 найсмішніших комедій з сенсом та інтригою, що підіймають настрій.
Крім того, ми повідомляли, що документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" українського режисера Мстислава Чернова представлятиме Україну на 98-й премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".