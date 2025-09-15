Фильм украинского режиссера Валентина Васяновича победил на кинофестивале в Торонто

В этом году в программе Platform соревновались десять картин из девятнадцати стран. Жюри приняло единогласное решение вручить награду фильму Валентина Васяновича "За Победу!".

Украинский режиссер Валентин Васянович получил престижную награду программы Platform на 50-м Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) за свою ленту "За Победу!". Это первый случай в истории, когда украинскую работу отобрали в эту конкурсную секцию, где оценивают фильмы с выразительным авторским стилем и мощным режиссерским подходом.

Конкурсная программа

В этом году в программе Platform соревновались десять картин из девятнадцати стран. Жюри приняло единогласное решение отдать победу именно Васяновичу. В заявлении отмечается, что фильм возвращает кинематограф к его истокам, одновременно ломая традиционные формы и раскрывая универсальные эмоции.

"Лента мастерски работает с ожиданиями публики, сочетает тонкий юмор с серьезной тематикой и поражает точностью постановки", — говорится в отзыве.

Валентин Васянович получил престижную награду на 50-м Международном кинофестивале в Торонто Фото: Facebook

Сопродюсер фильма Владимир Яценко подчеркнул, что работа Васяновича задает вопросы, которые большинство старается отложить на потом: что произойдет после победы?

"Когда общество, объединенное общей борьбой, останется наедине с внутренними противоречиями, как мы сможем строить новую страну? Победа в Торонто доказывает, что эта история имеет значение не только для Украины, но и для всего мира", — отметил он.

О чем фильм

"За Победу!" — это антиутопическая драма о послевоенной Украине, которая исследует вопросы идентичности, возвращения и кризиса самореализации. Главный герой — режиссер, который теряет возможность работать дома, тогда как его семья колеблется, возвращаться ли в условиях экономической нестабильности.

Кадр из фильма Валентина Васяновича "За победу!" Фото: Facebook

Большинство участников съемочной группы сыграли самих себя, а сам Валентин Васянович выступил не только режиссером, но и исполнителем главной роли.

