Голлівуд відкриває осінь-2025: 12 прем'єр, які варто подивитися (відео)

Восени 2025 року в кінотеатрах з’являться 12 голлівудських прем’єр, серед яких сиквели, рімейки та екранізації відомих романів. Глядачів очікують нові роботи Джеймса Кемерона, Йоргоса Лантімоса, Пола Томаса Андерсона та інших відомих режисерів.

Як повідомляє офіційний сайт Голлівуду, який публікує актуальний розклад кінопрем'єр, Голлівуд традиційно зміщує акценти від літніх блокбастерів до більш серйозного й нагородного кіно. Проте цього сезону студії намагаються поєднати обидві стратегії: глядачів очікують і масштабні видовища, і фестивальні драми.

У підготовлений перелік увійшли 12 прем’єр, серед яких вісім продовжень відомих франшиз, два рімейки та кілька адаптацій книжкових бестселерів. Сезон обіцяє бути насиченим, адже над новими картинами працювали Пол Томас Андерсон, Йоргос Лантімос, Джеймс Кемерон, Едгар Райт та інші зіркові режисери.

Найочікуваніші прем’єри осені

"Одна битва за іншою" (25 вересня) — бойовик Пола Томаса Андерсона з Леонардо Ді Капріо та Шоном Пенном, натхненний романом Томаса Пінчона.

"Одна битва за іншою"

"Трон: Арес" (9 жовтня) — Disney презентує третю частину франшизи з Джаредом Лето у ролі небезпечного штучного інтелекту. Саундтрек — Nine Inch Nails.

"Трон: Арес"

"Чорний телефон 2" (16 жовтня) — Ітан Гоук знову у ролі маніяка Граббера у сиквелі відомого хорора.

"Чорний телефон 2"

"Шкодую про тебе" (23 жовтня) — драматична історія матері й доньки після втрати близької людини. У головних ролях Еллісон Вільямс і Маккенна Грейс.

"Шкодую про тебе"

"Бугонія" (6 листопада) — четверта співпраця Йоргоса Лантімоса та Емми Стоун, цього разу — переосмислення корейської класики "Врятуймо зелену планету!".

"Бугонія"

"Хижак: Безплідні землі" (6 листопада) — нова частина культової франшизи "Хижак" із несподіваним кастингом Ель Фаннінг.

"Хижак: Безплідні землі"

"Тепер ти мене бачиш" (13 листопада) — третя частина фільму про ілюзіоністів, які планують масштабне пограбування.

"Тепер ти мене бачиш"

"Бігун" (13 листопада) — антиутопія за романом Стівена Кінга з Гленом Павеллом у головній ролі.

"Бігун"

"Злі: Назавжди" (20 листопада) — продовження мюзиклу Джона М. Чу з Аріаною Гранде та Синтією Еріво.

"Злі: Назавжди"

"Зверополіс 2" (27 листопада) — повернення героїв анімаційного хіта Disney.

"Зверополіс 2"

"П'ять ночей у Фредді 2" (4 грудня) — сиквел касового хорора за мотивами культової гри.

"П'ять ночей у Фредді 2"

"Аватар: Вогонь і попіл" (18 грудня) — третя частина саги Джеймса Кемерона, дія якої розгортається на Пандорі.

"Аватар: Вогонь і попіл"

Осінь 2025 року стане своєрідним міксом для глядачів: у кінотеатрах одночасно виходитимуть і високобюджетні блокбастери, і камерні драми з фестивальним потенціалом. Голлівуд робить ставку на перевірені франшизи, але й не відмовляється від нових сміливих ідей.

Нагадаємо, попередній фільм Джеймса Кемерона — "Аватар: Шлях води" (2022) — зібрав понад $2,3 млрд (приблизно 96 млрд грн) у світовому прокаті. Очікується, що "Аватар: Вогонь і попіл" стане головною подією року та знову поб’є рекорди.

