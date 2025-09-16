Голливуд открывает осень-2025: 12 премьер, которые стоит посмотреть (видео)

Осенью 2025 года в кинотеатрах появятся 12 голливудских премьер, среди которых сиквелы, римейки и экранизации известных романов. Зрителей ожидают новые работы Джеймса Кэмерона, Йоргоса Лантимоса, Пола Томаса Андерсона и других известных режиссеров.

Как сообщает официальный сайт Голливуда, публикующий актуальное расписание кинопремьер, Голливуд традиционно смещает акценты от летних блокбастеров к более серьезному и наградному кино. Однако в этом сезоне студии пытаются совместить обе стратегии: зрителей ожидают и масштабные зрелища, и фестивальные драмы.

В подготовленный перечень вошли 12 премьер, среди которых восемь продолжений известных франшиз, два римейка и несколько адаптаций книжных бестселлеров. Сезон обещает быть насыщенным, ведь над новыми картинами работали Пол Томас Андерсон, Йоргос Лантимос, Джеймс Кэмерон, Эдгар Райт и другие звездные режиссеры.

Самые ожидаемые премьеры осени

"Одна битва за другой" (25 сентября) — боевик Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо и Шоном Пенном, вдохновленный романом Томаса Пинчона.

"Одна битва за другой"

"Трон: Арес" (9 октября) — Disney презентует третью часть франшизы с Джаредом Лето в роли опасного искусственного интеллекта. Саундтрек — Nine Inch Nails.

"Трон: Арес"

"Черный телефон 2" (16 октября) — Итан Хоук снова в роли маньяка Граббера в сиквеле известного хоррора.

"Черный телефон 2"

"Сожалею о тебе" (23 октября) — драматическая история матери и дочери после потери близкого человека. В главных ролях Эллисон Уильямс и Маккенна Грейс.

"Сожалею о тебе"

"Бугония" (6 ноября) — четвертое сотрудничество Йоргоса Лантимоса и Эммы Стоун, на этот раз — переосмысление корейской классики "Спасем зеленую планету!".

"Бугония"

"Хищник: Бесплодные земли" (6 ноября) — новая часть культовой франшизы "Хищник" с неожиданным кастингом Эль Фаннинг.

"Хищник: Бесплодные земли"

"Теперь ты меня видишь" (13 ноября) — третья часть фильма об иллюзионистах, которые планируют масштабное ограбление.

"Теперь ты меня видишь"

"Бегун" (13 ноября) — антиутопия по роману Стивена Кинга с Гленом Павеллом в главной роли.

"Бегун"

"Злые: Навсегда" (20 ноября) — продолжение мюзикла Джона М. Чу с Арианой Гранде и Синтией Эриво.

"Злые: Навсегда"

"Зверополис 2" (27 ноября) — возвращение героев анимационного хита Disney.

"Зверополис 2"

"Пять ночей во Фредди 2" (4 декабря) — сиквел кассового хоррора по мотивам культовой игры.

"Пять ночей у Фредди 2"

"Аватар: Огонь и пепел" (18 декабря) — третья часть саги Джеймса Кэмерона, действие которой разворачивается на Пандоре.

"Аватар: Огонь и пепел"

Осень 2025 года станет своеобразным миксом для зрителей: в кинотеатрах одновременно будут выходить и высокобюджетные блокбастеры, и камерные драмы с фестивальным потенциалом. Голливуд делает ставку на проверенные франшизы, но и не отказывается от новых смелых идей.

Напомним, предыдущий фильм Джеймса Кэмерона — "Аватар: Путь воды" (2022) — собрал более $2,3 млрд (примерно 96 млрд грн) в мировом прокате. Ожидается, что "Аватар: Огонь и пепел" станет главным событием года и снова побьет рекорды.

