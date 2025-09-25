Ольга Сумская, Тарас Цимбалюк и другие звезды: как прошла церемония открытия 16-го ОМКФ

Накануне в конгрессно-выставочном столичном центре "Парковый" состоялась официальная церемония открытия 16-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ). По традиции, событие собрало самых ярких звезд украинского кинематографа и медиа-персон на красной дорожке.

Related video

Фокус тоже побывал на открытии и рассказывает, кто посетил одно из самых ярких мероприятий года.

Ведущими церемонии, которая началась минутой молчания в память о павших защитниках и украинских художниках, погибших во время российско-украинской войны, выступили актриса и телеведущая Даша Трегубова, ведущая утреннего проекта "Сніданок с 1+1" на 1+1 Украина Людмила Барбир и ведущая программы "Вікна-Новини" на телеканале СТБ Яна Брензей.

Открытие 16-го Одесского международного кинофестиваля Фото: Пресс-служба

В числе гостей красной дорожки были замечены Юрий Горбунов, Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Алена Лавренюк, Анастасия Цимбалару, Анна Саливанчук, Алексей Комаровский, Тарас Цимбалюк, Слава Соломко, Оксана Гутцайт и многие другие.

Юрий Горбунов

Ольга Сумская

Наталья Денисенко

Алена Лавренок

Анастасия Цимбалару

Андрей Черновол

Даша Трегубова

Анна Саливанчук

Алексей Комаровский

Тарас Цимбалюк

Павел Розенко и Елена-Кристина Лебедь

Слава Соломко

Татьяна Власова

Оксана Гутцайт

Ольга Сумская, Тарас Цимбалюк, Наталья Денисенко

В начале официальной части перед гостями на сцене выступил бандурист и экспериментатор Иван Ткаленко, который превратил традиционный инструмент в современную звуковую лабораторию.

Яркое выступление подарила гостям певица Оля Цибульская.

Президент ОМКФ Виктория Тигипко в своем обращении подчеркнула роль национального кино в мире, отметив, что украинское кино стало голосом страны во всем мире.

Президент и организатор Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко

Генеральный директор фестиваля Анна Мачух подчеркнула, что в Украине 16 лет — это возраст взросления. А для нее лично, это юбилейный год с фестивалем. Анна Мачух прошла с украинским кинофестивалем Революцию достоинства, начало войны и пандемию.

Генеральный директор фестиваля Анна Мачух Анна Мачух

Глава Государственного агентства Украины по кино Андрей Осипов на открытии поблагодарил организаторов фестиваля и отметил вклад украинских кинематографистов.

В течение 11 дней зрители Одесского международного кинофестиваля смогут посмотреть 113 фильмов, из которых 104 полнометражных, в 18 программах. Конкурсные программы фестиваля – Национальный документальный конкурс и Европейский конкурс, представляющие новые имена и актуальные темы современного кино.

Второй год подряд из-за полномасштабной войны киносмотр проходит в Киеве, а основными локациями стали кинотеатры "Жовтень" и "Оскар" в ТЦ Gulliver. Кинофестиваль продлиться до 4 октября.

Напомним, во Львове прошла премьера спектакля "Я вижу, вас интересует тьма". Билеты на нее разобрали за несколько часов.

Также сообщалось, что Александр Педан и другие звезды появились на премьере мультфильма "Плохие парни 2" в Киеве.