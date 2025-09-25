Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк та інші зірки: як пройшла церемонія відкриття 16-го ОМКФ

Напередодні в конгресно-виставковому столичному центрі "Парковий" відбулася офіційна церемонія відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ). За традицією, подія зібрала найяскравіших зірок українського кінематографа та медіаперсон на червоній доріжці.

Фокус теж побував на відкритті та розповідає, хто відвідав один із найяскравіших заходів року.

Ведучими церемонії, яка розпочалася хвилиною мовчання в пам'ять про полеглих захисників і українських митців, загиблих під час російсько-української війни, виступили акторка і телеведуча Даша Трегубова, ведуча ранкового проєкту "Сніданок з 1+1" на 1+1 Україна Людмила Барбір і ведуча програми "Вікна-Новини" на телеканалі СТБ Яна Брензей.

Відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю Фото: Пресс-служба

Серед гостей червоної доріжки було помічено Юрія Горбунова, Ольгу Сумську, Наталю Денисенко, Олену Лавренюк, Анастасію Цимбалару, Анну Саліванчук, Олексія Комаровського, Тараса Цимбалюка, Славу Соломко, Оксану Гутцайт і багатьох інших.

Юрій Горбунов

Ольга Сумська

Наталія Денисенко

Альона Лавренок

Анастасія Цимбалару

Андрій Чорновіл

Даша Трегубова

Анна Саліванчук

Олексій Комаровський

Тарас Цимбалюк

Павло Розенко та Олена-Крістіна Лебідь

Слава Соломко

Тетяна Власова

Оксана Гутцайт

Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк, Наталія Денисенко

На початку офіційної частини перед гостями на сцені виступив бандурист та експериментатор Іван Ткаленко, який перетворив традиційний інструмент на сучасну звукову лабораторію.

Яскравий виступ подарувала гостям співачка Оля Цибульська.

Президентка ОМКФ Вікторія Тігіпко у своєму зверненні наголосила на ролі національного кіно у світі, зазначивши, що українське кіно стало голосом країни в усьому світі.

Президентка й організаторка Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко

Генеральна директорка фестивалю Анна Мачух наголосила, що в Україні 16 років — це вік дорослішання. А для неї особисто, це ювілейний рік із фестивалем. Анна Мачух пройшла з українським кінофестивалем Революцію гідності, початок війни та пандемію.

Генеральна директорка фестивалю Анна Мачух

Голова Державного агентства України з кіно Андрій Осипов на відкритті подякував організаторам фестивалю і відзначив внесок українських кінематографістів.

Протягом 11 днів глядачі Одеського міжнародного кінофестивалю зможуть переглянути 113 фільмів, з яких 104 повнометражних, у 18 програмах. Конкурсні програми фестивалю — Національний документальний конкурс та Європейський конкурс, що представляють нові імена та актуальні теми сучасного кіно.

Другий рік поспіль через повномасштабну війну кіноогляд відбувається в Києві, а основними локаціями стали кінотеатри "Жовтень" і "Оскар" у ТЦ Gulliver. Кінофестиваль триватиме до 4 жовтня.

