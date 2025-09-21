Во Львове прошла премьера спектакля "Я вижу, вас интересует тьма": билеты разобрали за несколько часов (видео)

Во Львове 21 сентября на Большой сцене Национального театра имени Марии Заньковецкой состоялась премьера спектакля "Я вижу, вас интересует тьма" по одноименному бестселлеру Иллариона Павлюка.

Related video

Над спектаклем в течение года работали команды Национального театра имени Марии Заньковецкой "Львов) и "Дикого театра" (Киев), пишет "Эспрессо".

"Адаптацию романа для театральной постановки осуществил Алексей Доричевский, актер, режиссер и драматург, в настоящее время — военнослужащий ВСУ", — говорится в сообщении.

По словам режиссера постановки Максима Голенко спектакли будут отличаться частично актерским составом, сценографией и решением финала.

"Роман заканчивается надеждой, а нам она сейчас необходима. Мы определили жанр как "история одного воскресения". Столько тьмы, темноты вокруг, а театр — едва ли не единственное место, где можно увидеть свет. Ведь что происходит в политике, в стране, в человеческих душах... — оглянешься вокруг и идешь в театр", — отметил Гопенко.

Премьерный показ спектакля в Киеве запланирован на 30-31 октября. Билеты на премьерные спектакли в обоих городах были раскуплены сразу через несколько часов после старта продаж.

Напомним, в августе в Украине набрала обороты "отмена" четырехкратно оскароносного американского режиссера, актера и писателя Вуди Аллена.

Фокус также писал о том, как прошла звездная премьера фильма "Малевич" в Киеве.