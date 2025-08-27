Отмена Вуди Аллена: еще два украинских театра убрали спектакли по произведениям режиссера

В Украине набирает обороты "отмена" четырежды оскароносного американского режиссера, актера и писателя Вуди Аллена.

Сразу два театра объявили об отмене и замене спектаклей, поставленных по мотивам произведений американца. Речь идет о Молодом театре в Киеве и Ченовицком музыкально-драматическом театре им. О. Кобылянской. О перестановках в репертуаре они сообщили в соцсетях.

Так, в столичном молодом театре приостановили показ спектакля "Риверсайд драйв", и 18 сентября его не покажут.

"Мы осуждаем участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Культура не может являться прикрытием для преступлений", – заявили в театре.

Молодой театр возмутился поступком Вуди Аллена Фото: Скриншот

В Черновцах отменили показ спектакля "Ex-comedy летней ночью, или Как глуп весь род человеческий" 31 августа по мотивам сценария Вуди Аллена, объяснив это тем, что имя упомянутого американского автора причастно к московской международной неделе кино.

"Наш #драмтеатр Кобылянской не терпит ни прямые, ни опосредованные прикосновения с враждебной культурой. Так что надеемся на ваше понимание и поддержку", – говорится в сообщении.

Билеты можно вернуть или обменять на альтернативный спектакль. Взамен зрителям предложили спектакль-экскурсию "Фельнер & Гельмер презентуют", который покажут 31 августа.

Черновицкий музыкально-драматический театр им. О. Кобылянской "отменил" Вуди Аллена Фото: Скриншот

Ранее об отмене одного и замене второго спектакля заявил Львовский театр имени Марии Заньковецкой. Там должны были ставить мюзикл "Пули над Бродвеем" по мотивам одноименного фильма Вуди Аллена, но теперь зрители увидят мюзикл "Червона рута".

Напомним, 24 августа Вуди Аллен выступил онлайн на российском мероприятии, где не исключил возможность будущего сотрудничества с Россией. В МИД Украины возмутились поступком знаменитости.

Он присоединился к сессии кинонедели онлайн. Мероприятие модерировал российский режиссер Федор Бондарчук, который известен как давний соратник Владимира Путина и автор таких лент, как "Сталинград" и "Притяжение".

"Участвуя в фестивале, объединяющем сторонников и рупоров Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине ежедневно уже в течение 11 лет", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Уже 25 августа Вуди Аллен оказался на украинском сайте "Миротворец" за публичную поддержку российской агрессии в Украине.

Американский режиссер отреагировал на недовольство украинцев, подчеркнув, что его позиция относительно войны однозначна.

"Когда речь идет о конфликте в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин абсолютно неправ. Война, которую он вызвал, ужасна. Но что бы ни сделали политики, я не считаю, что прекращение художественных разговоров — это когда-нибудь хороший способ помочь", – заявил он.

Ранее мы писали, что Вуди Аллен отрицал насилие над приемной дочерью, из-за которого его имя оказалось в эпицентре скандала.