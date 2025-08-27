Скасування Вуді Аллена: ще два українські театри прибрали вистави за творами режисера

В Україні набирає обертів "скасування" чотириразово оскароносного американського режисера, актора і письменника Вуді Аллена.

Одразу два театри оголосили про скасування та заміну вистав, поставлених за мотивами творів американця. Йдеться про Молодий театр у Києві та Ченовицький музично-драматичний театр ім. О. О. Овчинникова. О. Кобилянської. Про перестановки в репертуарі вони повідомили в соцмережах.

Так, у столичному молодому театрі призупинили показ вистави "Ріверсайд драйв", і 18 вересня її не покажуть.

"Ми засуджуємо участь американського режисера Вуді Аллена в Московському міжнародному тижні кіно. Культура не може бути прикриттям для злочинів", — заявили в театрі.

Молодий театр обурився вчинком Вуді Аллена Фото: Скриншот

У Чернівцях скасували показ вистави "Ex-comedy літньої ночі, або Який дурний весь рід людський" 31 серпня за мотивами сценарію Вуді Аллена, пояснивши це тим, що ім'я згаданого американського автора причетне до московського міжнародного тижня кіно.

"Наш #драмтеатр Кобилянської не терпить ані прямих, ані опосередкованих дотиків до ворожої культури. Тож сподіваємося на ваше розуміння та підтримку", — йдеться в повідомленні.

Квитки можна повернути або обміняти на альтернативну виставу. Натомість глядачам запропонували виставу-екскурсію "Фельнер & Гельмер презентують", яку покажуть 31 серпня.

Чернівецький музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської "скасував" Вуді Аллена Фото: Скриншот

Раніше про скасування однієї і заміну другої вистави заявив Львівський театр імені Марії Заньковецької. Там мали ставити мюзикл "Кулі над Бродвеєм" за мотивами однойменного фільму Вуді Аллена, але тепер глядачі побачать мюзикл "Червона рута".

Нагадаємо, 24 серпня Вуді Аллен виступив онлайн на російському заході, де не відкинув можливість майбутньої співпраці з Росією. У МЗС України обурилися вчинком знаменитості.

Він долучився до сесії кінотижня онлайн. Захід модерував російський режисер Федір Бондарчук, котрий відомий як давній соратник Володимира Путіна та автор таких стрічок, як "Сталінград" і "Тяжіння".

"Беручи участь у фестивалі, який об'єднує прихильників і рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років", — заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Уже 25 серпня Вуді Аллен опинився на українському сайті "Миротворець" за публічну підтримку російської агресії в Україні.

Американський режисер відреагував на невдоволення українців, наголосивши, що його позиція щодо війни однозначна.

"Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Володимир Путін абсолютно неправий. Війна, яку він спричинив, жахлива. Але що б не зробили політики, я не вважаю, що припинення мистецьких розмов — це коли-небудь хороший спосіб допомогти", — заявив він.

Раніше ми писали, що Вуді Аллен заперечував насильство над прийомною дочкою, через яке його ім'я опинилося в епіцентрі скандалу.