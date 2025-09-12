Святослав Вакарчук и Катерина Сильченко: как прошла звездная премьера фильма "Малевич" в Киеве (фото)

10 сентября в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ "Гулливер") прошел звездный показ украинского байопика "Малевич". Это картина о гениальном художнике и знаменитом киевлянине Казимире Малевиче. Ленту представила творческая команда фильма — актеры Виталий Ажнов и Марина Кошкина, режиссер Дарья Онищенко, продюсер Мария Каэль, креативная продюсер Татьяна Филевская, композитор Милош Елич.

Фокус побывал на событии и рассказывает, чем впечатлила лента о знаменитом соотечественнике.

"Малевич" – это первый полнометражный фильм о выдающемся художнике. Он исследует украинскую идентичность Малевича, а также – период его жизни и творчества в Украине и Беларуси.

Творческая команда фильма "Малевич"

Сюжет фильма охватывает основные события в биографии мастера, которые дают представление об эпохе, в которой он жил, и страстей, бурливших вокруг творчества художника: зависть конкурентов, большая любовь, боль за крестьян, страдавших от Голодомора, и ненависть к большевикам.

Виталий Ажнов – исполнитель главной роли в фильме "Малевич" Фото: Пресс-служба

Актриса Марина Кошкина Фото: Пресс-служба

Среди первых зрителей фильма — дизайнер Екатерина Сильченко, музыканты Святослав Вакарчук и Денис Дудко из "Океана Эльзы", актер и ведущий Евгений Янович, актеры Андрей Исаенко, Александр Яцентюк, Алексей Суровцев, Александр Печерица, Максим Девизоров и Роланд Мишко, продюсер и ведущий Юрий Горбунов, фотограф Соня Плакидюк и многие другие.

Виталий Ажнов и Тоня Ноябрева на премьере фильма Малевич в Киеве

Милош Елич, Святослав Вакарчук, Дарья Онищенко

Дарья Онищенко

Юлия Ярмолюк, Виталий Ажнов, Таня Карикова

Соня Плакидюк (слева)

Катя Сильченко и Александра Самборская

Dari White с мужем

