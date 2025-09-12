Поддержите нас UA
Святослав Вакарчук и Катерина Сильченко: как прошла звездная премьера фильма "Малевич" в Киеве (фото)

Святослав Вакарчук, Константин Грубич, Юрий Горбунов
Святослав Вакарчук, Константин Грубич и Юрий Горбунов на премьере фильма "Малевич"

10 сентября в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ "Гулливер") прошел звездный показ украинского байопика "Малевич". Это картина о гениальном художнике и знаменитом киевлянине Казимире Малевиче. Ленту представила творческая команда фильма — актеры Виталий Ажнов и Марина Кошкина, режиссер Дарья Онищенко, продюсер Мария Каэль, креативная продюсер Татьяна Филевская, композитор Милош Елич.

Фокус побывал на событии и рассказывает, чем впечатлила лента о знаменитом соотечественнике.

"Малевич" – это первый полнометражный фильм о выдающемся художнике. Он исследует украинскую идентичность Малевича, а также – период его жизни и творчества в Украине и Беларуси.

Команда фильма Малевич
Творческая команда фильма "Малевич"

Сюжет фильма охватывает основные события в биографии мастера, которые дают представление об эпохе, в которой он жил, и страстей, бурливших вокруг творчества художника: зависть конкурентов, большая любовь, боль за крестьян, страдавших от Голодомора, и ненависть к большевикам.

Виталий Ажнов на премьере фильма Малевич в Киеве
Виталий Ажнов – исполнитель главной роли в фильме "Малевич"
Фото: Пресс-служба
Марина Кошкина на премьере фильма Малевич в Киеве
Актриса Марина Кошкина
Фото: Пресс-служба

Среди первых зрителей фильма — дизайнер Екатерина Сильченко, музыканты Святослав Вакарчук и Денис Дудко из "Океана Эльзы", актер и ведущий Евгений Янович, актеры Андрей Исаенко, Александр Яцентюк, Алексей Суровцев, Александр Печерица, Максим Девизоров и Роланд Мишко, продюсер и ведущий Юрий Горбунов, фотограф Соня Плакидюк и многие другие.

Виталий Ажнов, Тоня Ноябрева
Виталий Ажнов и Тоня Ноябрева на премьере фильма Малевич в Киеве
Милош Елич, Святослав Вакарчук, Дарья Онищенко
Милош Елич, Святослав Вакарчук, Дарья Онищенко
Дарья Онищенко
Дарья Онищенко
Юлия Ярмолюк, Виталий Ажнов, Таня Карикова
Юлия Ярмолюк, Виталий Ажнов, Таня Карикова
Соня Плакидюк
Соня Плакидюк (слева)
Катя Сильченко и Александра Самборская
Катя Сильченко и Александра Самборская
Dari White с мужем
Dari White с мужем

