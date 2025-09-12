Підтримайте нас RU
Культура

Святослав Вакарчук і Катерина Сільченко: як пройшла зіркова прем'єра фільму "Малевич" у Києві (фото)

Святослав Вакарчук, Костянтин Грубич, Юрій Горбунов
Святослав Вакарчук, Костянтин Грубич і Юрій Горбунов на прем'єрі фільму "Малевич"

10 вересня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ "Гулівер") відбувся зоряний показ українського байопіка "Малевич". Це картина про геніального художника і знаменитого киянина Казимира Малевича. Стрічку презентувала творча команда фільму — актори Віталій Ажнов і Марина Кошкіна, режисерка Дар'я Онищенко, продюсерка Марія Каель, креативна продюсерка Тетяна Філевська, композитор Мілош Єліч.

Фокус побував на події та розповідає, чим вразила стрічка про знаменитого співвітчизника.

"Малевич" — це перший повнометражний фільм про видатного художника. Він досліджує українську ідентичність Казимира Малевича, а також — період його життя і творчості під час перебування в Україні та Білорусі.

Команда фільму Малевич
Творча команда фільму "Малевич"

Сюжет фільму охоплює основні події в біографії митця, що дають уявлення про епоху, в якій він жив, і пристрасті, що вирували навколо творчості художника: заздрість конкурентів, велике кохання, біль за селян, які потерпали від Голодомору, і ненависть до більшовиків.

Віталій Ажнов на прем'єрі фільму Малевич у Києві
Віталій Ажнов — виконавець головної ролі у фільмі "Малевич"
Марина Кошкіна на прем'єрі фільму Малевич у Києві
Актриса Марина Кошкіна
Серед перших глядачів фільму — дизайнерка Катерина Сільченко, музиканти Святослав Вакарчук і Денис Дудко з "Океану Ельзи", актор і ведучий Євген Янович, актори Андрій Ісаєнко, Олександр Яцентюк, Олексій Суровцев, Олександр Печериця, Максим Девізоров і Роланд Мишко, продюсер і ведучий Юрій Горбунов, фотографиня Соня Плакидюк та багато інших.

Віталій Ажнов, Тоня Ноябрьова
Віталій Ажнов і Тоня Ноябрьова на прем'єрі фільму Малевич у Києві
Мілош Єліч, Святослав Вакарчук, Дар'я Онищенко
Мілош Єліч, Святослав Вакарчук, Дар'я Онищенко
Дар'я Онищенко
Дар'я Онищенко
Юлія Ярмолюк, Віталій Ажнов, Таня Карікова
Юлія Ярмолюк, Віталій Ажнов, Таня Карікова
Соня Плакидюк
Соня Плакидюк (ліворуч)
Катя Сільченко та Олександра Самборська
Катя Сільченко та Олександра Самборська
Dari White з чоловіком
Dari White з чоловіком

