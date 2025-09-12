Святослав Вакарчук і Катерина Сільченко: як пройшла зіркова прем'єра фільму "Малевич" у Києві (фото)

10 вересня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ "Гулівер") відбувся зоряний показ українського байопіка "Малевич". Це картина про геніального художника і знаменитого киянина Казимира Малевича. Стрічку презентувала творча команда фільму — актори Віталій Ажнов і Марина Кошкіна, режисерка Дар'я Онищенко, продюсерка Марія Каель, креативна продюсерка Тетяна Філевська, композитор Мілош Єліч.

Фокус побував на події та розповідає, чим вразила стрічка про знаменитого співвітчизника.

"Малевич" — це перший повнометражний фільм про видатного художника. Він досліджує українську ідентичність Казимира Малевича, а також — період його життя і творчості під час перебування в Україні та Білорусі.

Творча команда фільму "Малевич"

Сюжет фільму охоплює основні події в біографії митця, що дають уявлення про епоху, в якій він жив, і пристрасті, що вирували навколо творчості художника: заздрість конкурентів, велике кохання, біль за селян, які потерпали від Голодомору, і ненависть до більшовиків.

Віталій Ажнов — виконавець головної ролі у фільмі "Малевич" Фото: Пресс-служба

Актриса Марина Кошкіна Фото: Пресс-служба

Серед перших глядачів фільму — дизайнерка Катерина Сільченко, музиканти Святослав Вакарчук і Денис Дудко з "Океану Ельзи", актор і ведучий Євген Янович, актори Андрій Ісаєнко, Олександр Яцентюк, Олексій Суровцев, Олександр Печериця, Максим Девізоров і Роланд Мишко, продюсер і ведучий Юрій Горбунов, фотографиня Соня Плакидюк та багато інших.

Віталій Ажнов і Тоня Ноябрьова на прем'єрі фільму Малевич у Києві

Мілош Єліч, Святослав Вакарчук, Дар'я Онищенко

Дар'я Онищенко

Юлія Ярмолюк, Віталій Ажнов, Таня Карікова

Соня Плакидюк (ліворуч)

Катя Сільченко та Олександра Самборська

Dari White з чоловіком

