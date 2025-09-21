У Львові відбулась прем'єра вистави "Я бачу, вас цікавить пітьма": квитки розібрали за кілька годин (відео)

У Львові 21 вересня на Великій сцені Національного театру імені Марії Заньковецької відбулась прем'єра вистави "Я бачу, вас цікавить пітьма" за однойменним бестселером Ілларіона Павлюка.

Над виставою протягом року працювали команди Національного театру імені Марії Заньковецької "Львів) та "Дикого театру" (Київ), пише "Еспресо".

"Адаптацію роману для театральної постановки здійснив Олексій Доричевський, актор, режисер та драматург, на теперішній час — військовослужбовець ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

За словами режисера постановки Максима Голенка вистави відрізнятимуться частково акторським складом, сценографією та вирішенням фіналу.

"Роман закінчується надією, а нам вона зараз необхідна. Ми визначили жанр як "історія одного воскресіння". Стільки пітьми, темряви навкруги, а театр — чи не єдине місце, де можна побачити світло. Адже що відбувається в політиці, у країні, в людських душах… — озирнешся навкруги і йдеш у театр", — зазначив Гопенко.

Прем'єрний показ вистави у Києві запланований на 30-31 жовтня. Квитки на прем’єрні вистави в обох містах були розкуплені одразу за кілька годин після старту продажів.

